İş ehline bırakılmalı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, kurulduğu günden itibaren azınlık hükümetinin istifa, parti içi çekişmeler, atamalar gibi çeşitli çalkantılı konularla gündeme geldiğini, ekonomi ve sağlık gibi memleketin esas sıkıntılarının göz ardı edildiğini, hükümetin gündemine bir türlü gelemediğini öne sürdü.

Açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündem konularına ilişkin yorumlarını paylaşan Çağatay, hükümet kurulduğunda konusunun uzmanı varken, uzman olmayan kişilerin bakanlıklara getirildiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“Örneğin işinde uzman Maliye Bakanlığı yapan kişinin Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildiğini, tam da pandemiyle mücadele edilirken Sağlık Bakanı’nın görevden alındığını yerine Ulaştırma Bakanı’nın getirildiğini gördük. Bu görevlendirmelerin Meclis Başkanlığı seçiminde sıkıntılar yaşanmasından kaynaklandığını biliyoruz. Memleketin gündeminde kurultay, parti içi çekişmeler, kim kime küstü gibi konular oldu. Halkın Partisi olarak partilerin iç meseleleriyle ilgilenmiyoruz ama eğer parti içi meseleler halkın gündeminin ve sorunlarının önüne geçiyor ve Genel Kurul’a kadar taşınıyorsa bizim de sorunumuz haline gelir ve konuşmak zorunda kalırız. Hükümet bir an önce memleketin sorunlarına odaklanmalıdır. Biz sorunları ortaya koyarken çözüm önerisi de sunuyoruz. Azınlık hükümeti muhalefetle iş birliği yaparak çıkış yolu bulmalıdır.”

“Biz önerilerde bulundukça azınlık hükümeti kulaklarını tıkıyor. Hükümetin bu tavrı hem halkın hem de sivil toplum örgütlerinin canına tak demiştir” ifadesini kullanan Çağatay, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların sokağa dökülme noktasına geldiğini öne sürdü.

Erken seçim konusuna da değinen Çağatay, hükümetin geldiği durum ve icraat yapamaz hali nedeniyle erken seçim istediklerini, memleketin önünü açmak için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Çağatay, memleketin öncelikli problemleri olan sağlık ve ekonominin giderek daha sıkıntılı bir hal alması sebebiyle erken seçimi dillendirdiklerini ifade etti.