Mali durum çok kötü

Suna ERDEN

Kamu kurum ve kuruluşlarından 80 milyon liralık alacağını tahsil edemeyen Elektrik Kurumu, dünden itibaren elektrik kesintilerine başladı.

Karayolları ve BRT’nin yanı sıra tüm trafik ışıklarının elektriğini kesen KIB-TEK, belediyelere de bugün öğle saatine kadar süre tanıdı.

Trafik ışıklarının saatlerce devre dışı bırakılması ve ciddi sıkıntıların yaşanması sonrasında Maliye Bakanlığı, borçların ödenmesi için KIB-TEK’ten bir haftalık süre istedi.

Canlı yayında tv2020’ye bağlanan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurumun mali yönden inanılmaz bir sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Kamu kuruluşlarından alacakları tahsil etmek için yazılı uyarı yaptıklarını, herhangi bir ödeme olmayınca elektrik kesintisine gittiklerini belirten Büyükyılmaz, akaryakıt alımı için 150 milyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Büyükyılmaz: Devlet borcunu ödemiyor

Kurumun 4 yıldır borçlarını tahsil edemediğini ifade eden Büyükyılmaz, şunları söyledi:

Devlet kurumları 4 yıldır borçlarını ödenmiyor. Devlet kurumlarına borçlarını ödemeleri için 20 gün önce yazı gönderdim. Ancak tüm çağrılarımıza rağmen geri dönüş yapmadılar. Biz de elektrikleri kesmek zorunda kaldı.

Kesinti sonrası herkes telaşa düştü… Maliye Bakanlığı devreye girdi ve süre istedi. 40 milyon liranın ödenmesi koşuluyla önümüzdeki Salı gününe kadar süre verdik. Bu nedenle elektrikleri tekrar bağladık. Eğer önümüzdeki Salı gününe kadar ödenme yapılmazsa yine kesinti olacak. Devletten 80 milyon lira alacağımız var. Bunun 40 milyonu aktif borçtur. Mesela Toprak Ürünleri Kurumunun190 bin TL borcu var. Ağustos- Eylül aylarını kapsayan teşvikler için 10 milyon 709 bin TL, Ekim- Kasım-Aralık aylarını kapsayan teşvikler için 8 milyon 800 bin TL, Ocak-Şubat- Mart aylarını kapsayan teşvikler için ise 6 milyon TL alacağımız var. Ancak biz teşvikleri bekliyoruz, 40 milyon aktif borcun hemen ödenmesini talep ediyoruz.

Ayrıca Vakıflara bağlı olan camilerin 6 milyon 326 bin TL, BRTK’nın 10 milyon 734 bin TL , Genel Tüketici olarak gözüken borç miktarı 262 milyon TL, belediyelerin 211 milyon TL borcu var.

Bakıldığı zaman 586 milyon canlı almamız gereken bir para var ve bunu alamadığımız için AKSA’ya borcumuzu zamanında veremiyoruz.

Aylık 75 milyon borcumuzu ödeyemediğimiz için her ay bir milyon 630 bin TL faiz ödüyoruz.

10 bankaya borcumuz var, gerekli ödemeleri yapmadığımız için faiz veriyoruz.

Akaryakıt için 150 milyona ihtiyaç var

Büyükyılmaz, akaryakıt alımı için 150 milyona ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Kurumun 36 bin ton akaryakıt alması lazım. 150 milyon TL’ye ihtiyaç var ancak bu para olmadığı için yüzde 43 faizle over-draft kullanacağız. Alacaklar alınmadığı için kurum sürekli borçlanıyor ve yüksek faizler ödüyor. Bu yapı sürdürülebilir değildir. Kullanmaya gelinde herkes elektriği alıyor ama ödemeye gelince gerekeni yapmıyor” dedi.

Bugün belediyeler ve camilerin elektriği kesilecek

Kurumun ciddi mali durumunun kötü olduğunu ifade eden Büyükyılmaz, “Yıllardır sorunlar bitmiyor, kurumlar borcunu ödemiyor. Mesela belediyelerle geçtiğimiz ay bir anlaşma yapılmıştı. Borçlarının yapılandırılması için bir protokol hazırlanacaktı. Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen, bir adım atılmadı” şeklinde konuştu.

Büyükyılmaz, bugün de belediyeler ile camilerin elektriğinin kesileceğini ifade etti. Vakıfların daha önce camilerin elektriğini ödediğini ancak şu anda topu Maliye Bakanlığına attığını ifade eden Büyükyılmaz, “Biz herkese yeterli süreyi verdik. Kesintileri yapacağız” dedi.

Halk kandırıldı

Akarkayıt ihalesi konusuna da değinen Büyükyılmaz, yarın ihaleye çıkılacağını, 10 firmanın katılacağını ifade etti. Büyükyılmaz, Akaryakıt alımı için 24 Haziran’da ihale açıldı, 10 firma katılacak. 220 ton akaryakıt alınacak. 5 Temmuz’da akaryakıt bitiyor. Biz geldiğimizde akaryakıtın tonu 38,8 dolardan taşınıyordu. Şimdi 30 dolara taşıtacağız. Bu kurumun geçmişte zarara uğratıldığını, halkın kandırıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.