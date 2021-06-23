Özyiğit: ‘Çözüm sandıkta’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Güzelyurt İlçesi 7. Olağan kongresi yapıldı. TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığına Metin Ertop seçildi.

Verilen bilgiye göre, yeni dönemde Yönetim Kuruluna Ali Volkan, Mustafa Mulla, Cemal Darbaz, Eşmen Hoşkara, Behiye Araz Sekmen, Gülnür Özsaygın, Hasan Umur, Faik Arçay ve Özdil Erdemirci görev yapacak.. Kongrede Gençlik Örgütü temsilciliğine ise Dilara Sineli Erkalan seçildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Lefke’nin ardından Güzelyurt kongresini gerçekleştirdiklerini belirterek, ilçe ve gençlik örgütü kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7’nci olağan kurultaya hazırlanacaklarını söyledi.

Hükümet edenlerin koltuk uğruna yetkilerini devrettiğini savunan Özyiğit, “Bizler çözümle birlikte uluslararası hukuk içine girerek dünyayla buluşmaya çalışırken, birileri inat ve ısrarla çözümsüzlüğü devam ettirerek hukuksuzluğun devamını istiyor. Bizler ‘kendi kararlarımızı kendimiz alalım’ derken birileri tam tersine müdahalelere davetiye çıkarıyor” dedi.

TDP olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından müdahalelerin araştırılması amacıyla Meclis’e önerge sunduklarını ancak hükümet tarafından reddedildiğini savunan Özyiğit, müdahalelerle ilgili geçtiğimiz hafta yayınlanan raporun gerçekleri ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu belirten Özyiğit, “Sn. (Cumhurbaşkanı Ersin) Tatar’ın izlediği politika Kıbrıs Türk halkını daha da yalnızlaştıracaktır ve bu da maalesef yararımıza olmayacaktır” dedi.

UBP-DP-YDP hükümetinin toplumun sorunlarına gailesinin olmadığını ileri süren Özyiğit, “Yapılması gereken bellidir, yasalara rağmen adım atarak değil, bir uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Bu olmadığı ve hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde sinei millet dahil her türlü olasılığı değerlendireceğiz” dedi.

Hızal: Mücadele artmalı

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, :Kuzey Kıbrıs’ın son dönemlerde sürekli kötü olaylarla anılmasının üzüntü verici olduğunu “Kıbrıs Tük halkının çözüm, barış, demokrasi ve kendi kendini yönetme mücadelesinin” arttırması gereken bir dönemden geçildiğini savundu.

Kongrede ayrıca, TDP Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevine seçilen Metin Ertop, TDP Güzelyurt İlçesi Gençlik Örgütü temsilciliği görevine seçilen Dilara Sineli Erkalan da birer konuşma yaptı.

