‘Örtülü baskılar’ inkar edilemez

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basının özgür olmadığı ülkelerde demokrasilerden söz edilemeyeceğini belirten Akar mesajında, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) basın özgürlüğünün, dünyanın birçok ülkesinden daha ileride olduğu iddia edilmekle birlikte sektörün ciddi sıkıntıları ve siyasilerin ‘örtülü baskıları’ gözden kaçırılamaz, inkâr edilemez.

Bir yandan çok sesliliği ve çok partili siyasal düzeni savunanların, diğer yandan bazı icraatları sorgulamaya ve araştırmaya yönelen basın mensuplarını sindirme girişimleriyle karşılaştığımızı da inkâr edemeyiz. İşte o nedenle siyasilerin öncelikle kendileri için talep ettikleri özgürlükleri, basın için de talep etmeleri ve bunun korunmasına özen göstermeleri gerekmektedir.

Siyasi partilerin dürtüleri ve etkin müdahaleleri sonucunda basın örgütlerinin birçok tabela altında bölünmesi de bir başka sorundur. Bölünmüşlük ortamında daha özgür basın için hak taleplerinin etkisiz kaldığını vurgulamakta yarar vardır. Dolayısıyla KKTC’de daha sağlıklı ve demokratik bir siyasal yaşam ve gerçek anlamda özgür bir basın için çalışmalıyız.”

