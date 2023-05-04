Melekler Köyü kurulacak

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, Türkiye’de depremzedeler için kurulacak “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” konteyner ev yapımı kampanyası çerçevesinde 400 adet yaşam evinin tamamlandığını açıkladı.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, paydaş örgüt temsilcilerin katılımıyla Kıbrıs Türk Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyerek, platformun faaliyetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu, Kıbrıs Türk Türkiye’deki depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadığını söyledi. Kavuklu, Sanayi Odası’nın davetiyle 36 tane sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini, daha sonra bu sayının 45’e yükseldiğini anlattı.

100 tane 42 metrekarelik, 400 tane de 21 metrekarelik yaşam evi kurulmasını hedeflediklerini belirten Kavuklu, 42 metrekarelik yaşam evlerinin tümünün, 21 metrekarelik evlerin ise 300 tanesinin tamamlandığını söyledi.

Geriye 21 metrekarelik 100 tane yaşam evi kaldığını dile getiren Kavuklu, bunun 50 adetinin karkasının tamamlandığını, alüminyum kaplamalarının yapıldığını, sadece elektrik, su ve ahşap işlerin kaldığını belirterek, eksiklerin 10 gün içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Kavuklu, kalan 21 metrekarelik 50 tane evin ise karkasının tamamlandığını, 10 gün içerisinde alüminyum kaplamalarının yapılacağını ve diğer işlere geçileceğini belirtti.

300 tane yaşam evi İskenderun’da

Yaşam evlerinin 300 tanesinin şu an İskenderun’da olduğunu ifade eden Kavuklu, bu evlerin bir kısmının Rauf Raif Denktaş Parkı’na yani Şampiyon Melekler Köyü’nün kurulacağı alana aktarıldığını belirtti. Kavuklu, bölgedeki elektrik, su altyapısı tamamlandıktan sonra yaşam evlerinin kullanıma hazır hale geçeğini söyledi.

Tamamlanan 100 yaşam evinin ise Gazimağusa Limanı’nda beklediğini ifade eden Kavuklu, diğer evler kurulmaya başladığı zaman bu evlerin de İskenderun’a aktarılacağını belirtti. Kavuklu, icra kurulunun altyapıyı takip etmek için iki kez İskenderun’a gittiğini de kaydetti.

Kamacıoğlu: Üretimin zaferi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise “Üretimin zaferi… Kıbrıs için aslında bugünün anlamı bu…” diyerek, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi. Kamacıoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tekakpınar: İşin yüzde 90’ı bitti

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu Koordinatörü Erçin Tekakpınar da tamamlanan 400 adet yaşam eviyle, işin yüzde 90’ının bittiğini kaydetti.

Geriye kalan 100 adet yaşam evinin yüzde 80-85’inin bittiğini dile getiren Tekakpınar, “2 aylık sürede platformun hedeflediği 500 adet yaşam evini bitirmiş sayıyoruz kendimizi…” dedi.

Kamacıoğlu: Biz 400’ü, 600’e çıkarttık

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu da, “Biz 400’ü, 600’e çıkarttık” diyerek, hükümetin ne yapacağı sorusuna kendilerinin yanıt veremeyeceğini söyledi.

