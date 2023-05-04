İddiaları cevapladı

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’ni yasal statüye kavuşturarak kaderine terk edilen yaşlılara sahip çıktıklarını belirterek, “Tabela asarak yaşam evi açılmaz, biz sorumluğumuzu yerine getirdik” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde olmaması gereken 17 yatağa bağımlı hastanın tıbbi tedavi destekli bakım için Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne aktarıldığını bildiren Altuğra, burasının yatak sayısını 61’e çıkardıkları söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi hakkında basında çıkan bazı haberlerin ve rakamların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kalkanlı Yaşamevi’nin Bakanlar Kurulu kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na devredildiğini aktaran Altuğra, huzurevi, bakımevi ve yaşam evi gibi kurumların Çalışma Bakanlığı’nın uhdesinde hizmet verdiğini hatırlattı.

Altuğra, sorumluluk bilinciyle harekete geçtiklerini, Kalkanlı Yaşamevi’ndeki 17 yatağa bağımlı hastanın Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne alınabilmesi için yatak sayısını 42’den 61’e çıkardıklarını söyledi.

Kalkanlı Yaşam Evi’nin yürüyebilen, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen insanlara hizmet vermeye devam edeceğini, şu anda burada 50 kişi bulunduğunu belirten İzlem Gürçağ Altuğra, “Kalkanlı Yaşam Evi kapatılmadı, kapatılmayacak” dedi.

