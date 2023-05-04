Vatandaş: 30 milyon lira boşa gidecek

Ömer KADİROĞLU

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın Meclis’ten istifasıyla boşalan tek sandalye için 25 Haziran’da ara seçim yapılacak olması vatandaşların büyük bir kısmından destek görmedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “bir koltuk için devletin 30 milyon lira harcaması kabul edilebilecek bir şey değildir” diyor.

Genel seçimlere kadar Özersay’a ait koltuğun boş bırakılmasını öneren vatandaşlar, ölümlü kazaların arttığı bir dönemde kaynakların yol tamiratlarına, okul ve hastanelere harcanmasını önerdi. Vatandaşlar, acil ihtiyaçlar için kaynak yaratamayan ülke yönetiminin, seçimler için gerekli kaynağı nasıl yaratacağını da sordu.

Ne dediler?..

Kemal Latif

“Hükümet bir milletvekili için seçime, halk da pahalılıkla batağa gidiyor. İçerisinde bulunduğumuz kötü durumdan bir milletvekili bizi kurtaramaz. Bizi tek kurtaracak olan solun aklını başına toplayıp biz olmayı başarabilirlerse bu bataklıktan kurtuluruz. Aksi halde senin de benim de emeğimiz boşa gider. Bir milletvekili için yapılacak seçimde oy vermeye gitsem ne değişecek? En doğrusu erken bir genel seçimdir. Bu tek kişi için yapılacak seçime harcanacak para daha acil olan eğitim, sağlık ve benzeri alanlara harcanabilir.”

Erman Yaylalı

“Tek bir milletvekili için seçime gidilecek olmasını çok gereksiz buluyorum. Erken seçime gidilmesi daha doğru olacaktır. Bir milletvekili için seçime gidilmesi bana göre anlamsız olduğu için oy vermeye gitmeyeceğim. 30 milyon harcanarak yapılacak bir seçim yerine erken genel seçime gidilmelidir.”

Erdal Atamtürk

“Bir milletvekili için seçim yapılmasını doğru bulmuyorum ancak erken genel seçime gidilirse ne değişecek diye de düşünüyorum. Bir vekil için seçim fuzuli yere masraftır. Bir milletvekili için seçim yapılırsa oy vermeye gidip gitmeme konusunda kararsızım.”

Hasan Karasu

“Mecliste boşalan bir koltuk için bir milletvekili için seçime gidilmesi yerine erken seçim olması daha mantıklıdır. Bir milletvekili belirlemek için sandığa gidilirse oy vermek için gitmeyeceğim. Çünkü böyle ekonomik dar boğazda yapılacak masraf kabul edilir değildir. Ben şu anki yönetimden hiç de memnun değilim. Biz geçim derdindeyken seçimi düşünemiyoruz. Bir kişi seçilse ne değişecek?”

Ahmet Öztaç

“Mecliste boşalan bir koltuk için yapılacak seçim sokağa atılacak para demektir. O kadar para yerine erken bir genel seçime gidilmesi daha doğrudur. Bir milletvekili belirlemek için yapılacak seçimde oy vermek için sandığa gitmeyeceğim.”

Hikmet Kılıç

“Mecliste boşalan bir sandalye için bir milletvekili belirlemek adına seçim yapılacağına erken bir genel seçime gidilmesi daha doğru olacaktır. Bir milletvekili belirlemek için 30 milyon harcanacaksa gerçekten yazık günahtır. 25 Haziran’da yapılacak seçimde oy vermek için sandığa gitmeyeceğim. Hükümet mademki meydan okuyor millete o zaman erken seçime git.”

Mehmet Güven

“Mecliste boşalan bir koltuk için seçime gidilmesi gereksizdir. Bir milletvekili seçilse ne olacak seçilmese ne olacak? 25 Haziran’da yapılacak seçimde oy vermeye gitmeyeceğim. Bir milletvekili belirlemek için yapılacak seçime harcanacak para başka daha önemli işler için harcanabilir.”

Hasan Kaymakam

“Mecliste boşalan bir koltuk için seçime gidilebilir. Çıkacak neticeye göre de erken genel seçime gidilip gidilmeyeceği belirlenecektir. Yapılacak bir milletvekili belirleme seçimi için oy kullanmaya gideceğim. Aslında yasa cevap verirse bir milletvekili için seçim yapılmayabilir. Bu seçim için harcanacak 30 milyonu ülkenin ihtiyacı olan başka işlere harcanabileceğini düşünüyorum. Bir milletvekili hangi partiden olursa olsun seçilmesi ile meclis aritmetiği değişmeyecek. Mecliste şu anda olan milletvekilleri ile bu ülke için iyi işler yapılabilir. Yani 50 olmaya gerek yok iş yapma niyeti varsa 49 ile de yapılabilir.”

Ali Doğan

“Mecliste boşalan bir koltuk için seçime gidilmesi yerine erken bir genel seçime gidilmelidir. Tek bir milletvekili belirlemek için yapılacak seçim ülke için masraftır. Bir milletvekili ülkenin kaderini değiştirmez. O nedenle erken bir genel seçim kaçınılmaz ve daha mantıklıdır. Bir milletvekili için oy vermek adına sandığa gidip gitmeyeceğime henüz karar vermedim.”

Arif İlanku

“Bir milletvekili için yapılacak masraf yerine erken bir genel seçime gidilmesi ülke için daha iyi olacaktır. Erken seçime gidilmesi taraftarıyım ancak vatandaşlık görevim gereği bir milletvekili için de seçime gidilirse gidip oyumu kullanırım.”