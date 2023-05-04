Halkın bilgisine sunuldu

Siyasal Partiler (Değişiklik) Yasa Önerisi de Resmi Gazete’nin 2 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı. Önerinin genel gerekçesinde 2015 yılında yapılan Siyasal Partiler Yasasının çağdaş kurallar getirmekle birlikte uygulamada bazı sorunların yaşanmasına sebep olduğu belirtilerek, özellikle Yüksek Mahkeme ve Sayıştayın mali denetimi konusunda yaşanan sorunlarının şekli hususlarla ilgili olduğu belritildi. Anayasa'ya göre demokratik yaşamın en önemli unsurlarından olan siyasal partileri şekil düzenleme ve format değişikliğinden dolayı zora sokmanın demokrasinin de toplumun da faydasına olmadığı ifade edildi.2015 yılından önce mevcut yasaya göre mali kayıtlarını tutan siyasal partilerin 2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultaylarında yeni yasaya göre hazırlık yapıp Yüksek Mahkemeye sunma imkanı bulamadıkları için 2015’ten sonra yaptıkları ilk kurultay eski yasa kurallarına tabii olacak. Yasa önerisi makbuzların 5 yıl yerine 10 yıl, elektronik veya dijital olarak da saklanabilmesi, mahkemeye karşı sorumlu olan yetkili kişinin değişmesi halinde bunun mahkemeye bildirilmesi, her kişinin kendi döneminden sorumlu olması, mali denetim için uygulanacak bir yıllık sürenin her parti için kendi kurultayından itibaren bir yıl olacak şekilde belirlenmesi gerekçeleriyle hazırlandığı kaydedildi.