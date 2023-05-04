Doğru bir yol haritası

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (SİTA), Kıbrıs’ın geleneksel ürünü hellimin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Coğrafi İşaret ve Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edilme sürecinin tüm boyutlarının, paydaşların katılımı ile ele alındığı “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” isimli panel düzenledi.

Panele Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hellimin AB Yolculuğundaki Dünü ve Bugünü” ile “Hellimin AB Yolculuğundaki Yarını ve Geleceği” olmak üzere iki panel şeklinde organize edilen etkinlik, Lefkoşa’da The Elysium Park’ta yapıldı. Panelde, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi, Tarım Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Süt İmalatçıları Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilcileri yer alırken, SİTA adına Prof. Dr. Hasan Güngör ve Orçun Kamalı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

Üstel: Her alanda bunu başarmalıyız

Panelde konuşan Başbakan Üstel konuşmasına, tüm basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü gününü kutlayarak ve “Dünü, Bugünü, Yarınıyla Hellimin Avrupa’ya Yolculuğu” panelini düzenleyerek halkın hellim sürecine ilişkin bilinçlenmesine katkı sağladığı gerekçesiyle SİTA'nın kurucularına, üyelerine ve panelistlere teşekkür ederek başladı.

Yüksek kalitede üretim yaparak, dünyanın kabul ettiği standartlara ulaşılmasının ve ürünlerin hak ettikleri fiyatla, değerlerini koruyarak, tüm dünyaya satılabilmesinin çok önemli bir durum olduğunu belirten Başbakan Üstel, "Üreticilerimizle birlikte hareket ederek, ülkedeki sanayimizin en yüksek kalitede üretim yapabilmesi, halkımızın gıda güvenliğine sahip ürünler tüketmesini sağlamak istiyoruz. Bunu sadece hellimle sınırlandırmak büyük yanılgı olur. Her alanda biz bunu başarmalıyız. Biz bu kalite standartlarına, sadece Avrupa Birliği istedi diye değil, halkımız en iyisini hak ettiği için ulaşmalıyız. Kimsenin bize bir şeyi dikte ettirmesine gerek kalmamalıdır. Biz hem kendi halkımız için, hem sektörlerimizin rekabet edebilirliğini yükseltmek için buna dikkat etmeliyiz. Benim konuya bakışım bu yöndedir. Şimdi bizler susacağız onlar konuşacaklar. Olan biteni, yaşadıkları zorlukları, sıkıntıları ve verdikleri mücadeleyi hep birlikte dinleyeceğiz" dedi.

Erhürman: Toplumsal başarı hikayesi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hellimin sadece hellimden ibaret olmadığını söyleyerek, yaşanan uzun ve çetrefilli süreçten dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Hellimin yolculuğunun kısa bir yolculuk olmadığını söyleyen Erhürman, “Hellim, Kıbrıs’ın, bu adanın bir ürünüdür. Adada kimler yaşıyorsa onların ortak ürünüdür hellim, yani Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ürünüdür” dedi.

Erhürman, tescilin sahibinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmasından kaynaklı siyasi konjonktüre bağlı bazı tehditler bulunduğunu belirtti. Erhürman, özellikle Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden denetim yapacak kuruluş noktasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin süreci sonuçlandırmadığını dolayısıyla Yeşil Hat üzerinden satış yapılamadığını ifade etti. Euro Veritas sürecine resmi olarak dahil olmamaktan kaynaklı bir bağımlılık ilişkisi tehlikesi de bulunduğunu dile getiren Erhürman, Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelere, hellim ihracatı önüne engel konulabilir mi sorusunun da iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sorun yaşanması olasılığı bulunduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvan sütü konusunda da hazırlıklı ve uyanık olmak gerektiğinin altını çizen Erhürman, hukuki uyuşmazlık noktasında Fransız mahkemelerine gidilmesi yönündeki başarıyı da “Pirus Zaferi” olarak niteledi. Mahkemeler noktasında dünya ülkelerine KKTC’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanımadığı mesajının verildiğini söyleyen Erhürman, “Peki hukuki uyuşmazlık çıkarsa Fransız mahkemesi önünde ne yapacağız. Tam bir Pirus Zaferi” dedi.

Hellimde bir başarı hikayesi yakalandığını söyleyen Erhürman, “Toplumsal başarı hikayesinin ilk satırında bulunuyoruz” diyerek, katkısı olan herkese teşekkür etti.

