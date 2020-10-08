Happy Land bale ve dans eğitimleri büyük ilgi görüyor

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10 yıllık deneyim

Happy Land bale ve dans eğitimleri büyük ilgi görüyor
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  Girne’nin Patara bölgesinde faaliyet gösteren Happy Land Bale ve Dans Okulu'nun 2020-2021 Eğitim yılı faaliyetleri devam ediyor. 
  Yaklaşık 10 yıldan beri hizmet veren okulun yöneticisi Anna Nicole, her yaş grubundan öğrencilerinin olduğunu belirterek, öğrencilerin haftada 2 gün eğitim aldıklarını söyledi.

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  Nicole okulun faaliyetlerini şöyle anlattı: 
  “Eğitim programımızda donanımlı eğitmenlerle klasik bale, ritmik jimnastik, çocuklara ve yetişkinlere göre Latin Dans dersleri veriliyor. Sevdikleri ve zevk aldıkları bir alanda çalışmanın ve gelişmenin keyfini yaşatıyoruz. Hem sosyalleşmek hem de bu alanlarda profesyonelleşmek için önemli bir fırsat sunuyoruz.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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