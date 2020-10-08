Lions Kulübü çocuk yuvasına boyama kitabı armağan etti

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‘Lisanur’un Maceraları’

Lions Kulübü çocuk yuvasına boyama kitabı armağan etti
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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.

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Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2020 – 2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler yaptığı yazılı açıklamada, yurtta kalmakta olan çocuklara Kıbrıs Medya Gurubu Kurucu Başkan Vekili Nur Nadir’in sponsorluğunda temin edilen ve kızı Lisanur adını taşıyan  “Lisanur’un Maceraları” isimli 50 adet boyama kitabı armağan edildiğini kaydetti.
Pervin Gürler,  Kulüp Kurucu Başkanı Ezcan Özsoy, Başkan 1. Yardımcısı Nüket Vural ile Kıbrıs Medya Gurubu Kurucu Başkan Vekili Nur Nadir adına Kerem Haser’den oluşan heyetle birlikte gittiği Çocuk Yuvası’nda yaptığı konuşmada lions kulüpleri olarak  birçok hizmeti gerçekleştirirken mutluluk duyduklarını ancak  en severek yaptıkları  etkinliklerin  çocukları mutlu edenler olduğunu belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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