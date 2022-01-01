İhmali var

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan reklam panosu üzerinde çalışırken, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 28 yaşındaki Meles Haileu’nun gerekli emniyet tedbirleri alınmadan işe gönderildiği, ayrıca çalışma izninin olmadığı tespit edildi. Meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Meles Haileu’nun patronu Gazi Haraç dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Gazi Haraç’ın önceki gün gerekli emniyet tedbirlerini almadan yanında çalışan Meles Haileu’yı bir şirkete ait reklam panosuna projektör aydınlatma montesi yapması için işe gönderdiğini söyledi. Polis, Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bulunan reklam panosuna aydınlatma montesi yapan Haileu’nın elektrik tellerine temas ettirmesi sonucu akıma kapıldığını belirtti.

Polis, ağır yaralanan Haileu’nın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını, reklam panosunun emare alındığını ifade etti. Polis, yapılan araştırmada Gazi Haraç’ın Meles Haileu’ya çalışma izni yapmadığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.