İki tarafta ‘Omicron’ patlaması

Kuzey Kıbrıs’ta 2021’in son gününde Coronavirüs salgınında rekor sayıda pozitif vaka saptandı. Kuzeyde son 24 saatte 15 bin 137 test yapıldı ve 626'sı yerel 666 pozitif vakaya rastlandı, 147 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 169 bin 476 test sonucu 5 bin 48 yeni vaka tespit edilirken, 2 hasta yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, 626 yerel vakanın 260 kişisi Lefkoşa, 134 kişisi Girne, 160 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 23 kişisi İskele, 26 kişisinin Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 2 bin 348 aşı yapıldığını da belirtti.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şöyle:

“Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 382.

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5935. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104206.”

Okullardaki durum

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda dün itibarıyla okullardaki güncel Covid 19 vaka sayılarını açıkladı.

Güncel verilere göre, İlköğretim Dairesi’nde 112, Genel Orta Öğretim Dairesi’nde 298, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’nde 40, toplam 450 öğrenci Covid 19 pozitif oldu.

59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranın yüzde 0,83 olduğu kaydedildi.

Güneydeki tablo

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 169 bin 476 test sonucu 5 bin 48 yeni vaka tespit edilirken, 2 hasta yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 76 yaşında bir erkek ve 78 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.