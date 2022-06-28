Daha kötüsü yaşanmadı

İlk anket çalışmasını 2013’te yapan Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) 2022 Haziran araştırmasında elde ettiği sonuçlar son 9 yılda halkın gittikçe karamsarlaştığını ortaya koydu. Haziran ayını kapsayan anket sonucuna göre; halkın yüzde 97.42’si ülkenin iyiye gitmediğini düşünüyor. Bunun son 9 yılda en yüksek oran olduğu ifade ediliyor.

Yine ankete göre; halkın yüzde 93’ü de ekonomik durumun umut verici olmadığını belirtiyor.

Ankete katılanların 86,3’ünün önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini belirtirken, bu oranın 3 ay önce yüzde 72.62 olduğu ifade edildi.

İşler iyi gitmiyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin 2022 yılı Haziran ayında 500 kişi ile telefonla yaptığı anket sonucu yayınlandı.

Ankete katılanların 97.42’si ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtti.

Bu oran 2013’ten bugüne kadarki en yüksek oran olarak dikkat çekti. 2022 yılı Nisan ayında işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 96.26 iken Haziranda 1.16’’lık bir artışla 97.42’ye yükseldi.

Ülkede işlerin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 2.58’de kaldı.



Karamsarlık arttı

Anket sonucu katılımcıların kendi ekonomiyle ilgili oldukça karamsar olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz dönemde ankete katılanların 72.6’si önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini belirtmişken, Haziran anketinde bu oran 86.3’e yükseldi.

Kendi mali durumunun 2 sene içerisinde aynı kalacağı öngörüsünde bulunanların oranı ise yüzde 6.54 oldu. Sadece yüzde 7.15 oranında bir kesim ekonomik durumunun 2 sene içerisinde daha iyiye gideceğini düşündüğünü söyledi.

Ekonomisi iyi olanların oranı yüzde 14

Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler ise daha da kötümser çıktı. Katılımcıların 93.87’si ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını belirtti. Bu oran 2022 yılı Nisan anketinde 86.5 idi.

Katılımcıların sadece yüzde 14’ü ailesinin ekonomik durumunun iyi olduğunu belirtti. Yüzde 38.2’lik kesim harcamalarında sınırlamalar olduğunu, yüzde 33.2’lik kesim ise gelirlerinde azalma sebebiyle harcamalarını azalttığını belirtti. Yüzde 14.2’lük kesim ise çok sıkıntılı bir mali durum içerisinde olduğunu ifade etti.

Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını ise şöyle sıraladı:

1. Ekonomik sorunlar

2. Enflasyon

3. Kıbrıs sorunu

4. Yeteneksiz-beceriksiz siyasi liderler

5. İşsizlik

6. Düşük maaşlar