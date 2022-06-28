Cezaevi alarm veriyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki Merkezi Cezaevi’nden kötü haberler geliyor. Yaklaşık 40 yıl önce kurulan ve kapasitesi 270 kişilik olan cezaevinde şu anda 710 kişi bulunuyor. Suçlu profilinin değişmesiyle cezaevinde farklı sorunlar ortaya çıkarken, 40 yıllık bina şu anki yoğunluğu taşıyamıyor. Türkiye’nin 120 milyonluk katkısıyla inşa edilen yeni cezaevi ise yasal eksiklikler nedeniyle açılamıyor.

Diyalog’a konuşan gardiyanlar, cezaevinde uyuşturucu bağımlısı, psikolojik sorunları olan birçok kişinin bulunduğunu ifade ederek, “Siyahi suçlu sayısı arttı. Ya sürekli kavga çıkarıyorlar ya da kendilerine zarar veriyorlar. Bazıları kendi idrarlarını içiyor, dışkısını yiyor. Bunları göre göre psikolojimiz altüst oldu” diyerek yaşanan vahameti ortaya koydu.

Sağlık durumlarının gün geçtikte bozulduğunu ifade eden gardiyanlar hem yeni cezaevine geçilmesini hem de personel alınmasını bekliyor.

Ancak siyasi istikrarsızlık, teşkilat yasasının meclis onayını alamaması nedeniyle yeni binaya geçilemiyor.

Siyasi istikrarsızlık etkiledi

Gardiyanlar Birliği Başkanlığına İnan Özgür Edebali, birçok kez teşkilat yasasının ön hazırlıklarının yapıldığını, meclise gönderildiğini ancak hükümetin sürekli değişmesinden dolayı onay alamadığını dile getirdi.

Teşkilat yasasında birçok düzenleme yapıldığını; kadro sayısının 320’ye, kadın gardiyan sayısının 70’e çıkarıldığını ifade eden Edebali, önümüzdeki Temmuz ayında 80-90 kişi alınacağını ifade etti.

Edebali şunları söyledi:

“Yeni cezaevine geçmeye hazır değiliz. Çünkü personel sayımız eksik. Teşkilat yasasında düzenleme yapıldı; kadro sayısı artırıldı ancak sürekli hükümetin değiştiği için yasa meclise gidemedi ve onay alamadı. Bu nedenle biz de yeni cezaevine geçemedik. Eğer yasa geçerse gerekli kadro alınırsa önümüzdeki ekim ayında yeni cezaevine geçebiliriz.”

Sinir hastaları çoğaldı

Cezaevinde şu anda 710 kişi bulunduğunu ifade eden Edepali, şöyle devam etti:

“Binanın kapasitesi 270 kişilik. 20 kişilik koğuşlarda 70 kişi kalıyor. Hem sağlık hem güvenlik hem de cezaevinin düzeni açısından oldukça sakıncalı bir durum. İçerideki sinir hastası mahkûm sayısı arttı. Artık uyuşturucudan mı başka bir nedenden dolayı mı bilemiyorum. Kimseyi dinlemiyorlar, başlarına buyruklar. Gardiyanlar olarak büyük zorluklar yaşıyoruz. Şu anda bir psikolog var ve tüm mahkûmlara bakmaya çalışıyor. Eğer teşkilat yasası geçerse psikolog kadrosu 3’e çıkacak. Ayrıca bir sosyolog ve bir hukukçu da görev yapacak. Amir sayısı da artırılacak.”

Edepali, yeni cezaevine geçilmesini dört gözle beklediklerini ifade ederek, “Umarım en kısa sürede yasa meclis onayını alır” dedi.