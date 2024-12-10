Merit International, “Her çocuk bir dünyadır” anlayışıyla, engelli veya engelsiz fark etmeksizin tüm çocukların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine olanak tanımayı hedefliyor.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. KKTC’nin sosyal yaşantısına katkı sunmaya devam eden koordinatörlük, bu kez Merit Park Hotel bünyesinde yer alan Meritta Club’ta Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencilerini ağırladı.

Etkinlikte, 7-18 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdiler. Meritta Club personeli tarafından özel olarak hazırlanan etkinliklerle çocuklar, hem hayal güçlerini geliştirip yeteneklerini keşfetti hem de doyasıya eğlendi. Çocuklar, kendileri için özel olarak sunulan açık büfenin eşsiz lezzetlerini de tatmayı ihmal etmediler.

Bu arada çocukların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak için tüm imkanlar seferber edilmeye devam edilecek.

Merit International, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen etkili sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratmaya ve değer katmaya kararlılıkla devam etmektedir.

