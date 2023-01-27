Hizmetleri taçlandırıldı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’ya bağlı Kumyalı’da turizm işletmeciliği yapan ve eko turizme büyük katkıları bulunan araştırmacı yazar Zekai Altan’a onursal başkanlık verildi. Türkiye’de kısa adı PERTAD olan Permakültür Tasarımcılar Derneği geçtiğimiz günlerde Beykoz’da gerçekleştirdiği 2’nci olağan genel kurulunda Kıbrıslı turizmci Zekai Altan’a derneğin onursal başkanlığı verildi. Üyesi olduğu Permakültür Tasarımcılar Derneği’nin yapılanmasına ve gelişimine katkı koyan Altan, ilk kez Permakültür Doğa Tasarımında 5. Mıntıka olarak adlandırılan doğal ortamda yetişen ot ve meyvelerin Kıbrıs ve Türkiye’deki otları içeren Permakültür Mutfağı kitap çalışmaları hakkında Genel Kurulda bir sunum yaptı. Altan yaptığı açıklamada PERTAD Başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederek “Kendi ülkemde hiçbir beklentim olmadan yürüttüğüm çalışmalarımda Takdir İsteme ancak Tekdir de edilme anlayışına rağmen genelde tekdir edildim. Ülkemde alamadığım takdirin burada verilmesi beni son derece mutlu ve onure etmiştir. Amacım önce Ülkem Kıbrıs’ın kültürüne sahip çıkmak sonra da doğanın ve çevrenin korunarak sürdürülmesini sağlamaktır. PERTAD ile bu dünya mirası doğa ve çevrenin korunması için yürütülen çalışmalardan da son derece mutluluk duymaktayım” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2023, 11:05