Kepler coşkuyla fırlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi 2022-2023 güz dönemi mezuniyet şöleni ikinci günü ile devam etti. Mezuniyet törenlerinin ilk gününde Hemşirelik, Eczacılık, İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 350 öğrenci mezuniyet coşkusunu kep atarak kutlamıştı. Törenin ikinci gününde ise Mimarlık, Atatürk Eğitim, Ziraat, Mühendislik, İletişim, Hukuk, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Fen-Edebiyat fakültelerinden mezun olan 329 öğrenci, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde keplerini atarak diplomalarını aldı. Böylece, 2022-2023 güz döneminde 680 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olma coşkusu yaşamış oldu.

Mezuniyet törenlerinin ikinci ve son gününde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Onur, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Perçem Arman ve pek çok akademisyen katıldı. Törene mezun öğrenciler ve aileleri de yoğun katılım gösterdi.