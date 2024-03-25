İlgiyle izlendi

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Karşıyaka Muhtarlığı ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen Geleneksel Karşıyaka 6’ncı Taş Armudu (Ahlat) Festivali dün gerçekleştirildi.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bazı milletvekilleri ve bölge halkı katıldı.

Festivalde stantlar kuruldu, el emeği göz nuru ürünler satışa sunuldu. Festivalde gösteri yapan folklor ekibi, jimnastik grubu, Roman ve Latin dansçılar ilgiliyle izlendi. Grup Otantik de sahne alırken, bölge halkı keyifli bir gün yaşadı. Ayrıca sahnelenen Zeybek oyunu da büyük beğeni topladı.





