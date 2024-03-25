Yasal düzenlemeler yapılmalı 

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanma ve ölümlerin hem bireylerin hem de toplumun sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Trafik konusunda ülke olarak her gün bir acı yaşandığına işaret edilen KTTB açıklamasında, Trafik ve yol güvenliği, ehliyet sınavları, sürüş okullarıyla ilgili yıllar önce hazırlanan yasal düzenlemeler ve tüzüklerin 8 yıldır beklediği kaydedildi.

Açıklamada, ivedi olarak bu yasa ve tüzüklerin geçirilmesi gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

“Her gün yollarımızda trafikte kaza değil adeta ‘işlenen cinayetler’ neticesinde akan kanlar hiçbir şey yapmayan ilgili bakanlık ve diğer yetkililerin ellerine bulaşmıştır, bu cinayetlerde iş birlikçidirler.

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan trafik kazaları sadece trafik güvenliği açısından değil, aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olarak da görülmelidir. Trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanmalar ve ölümler hem bireylerin hem de toplumun sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu kazalardan kaynaklanan yaralanmaların tedavisi için sağlık kaynaklarının kullanılması ve trafik kazalarının sebep olduğu stres ve travma gibi psikolojik etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, trafik güvenliği önlemlerinin alınması sadece trafik kazalarını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel sağlığını ve can güvenliğini de olumlu yönde etkiler.”

Yasada tadilat gerekli

Öte yandan Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Avukat Aslı Murat da trafikle ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

Aslı Murat, “Girne’de gerçekleşen kazada, henüz 22 yaşında hayatını kaybeden Cihan Yüksel 2014 yılında henüz 26 yaşında kaybettiğimiz Asya’yı aklıma getirdi” dedi.

Asya’nın da Cihan Yüksel’in de aynı şekilde yaya iken ‘kural tanımaz kişilerce öldürüldüklerini’ kaydetti.

Murat, “Sadece cezalandırmanın veya ağır ceza vermenin, bu gibi fiillerin önlenmesi için yeterli olmadığını biliyorum” ifadelerini kullandı.

Murat, bu tip durumlar için yasada tadilata gidilmesi gerektiğini kaydetti.

