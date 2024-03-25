1247 evlilik, 945 boşanma gerçekleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Yüksek Mahkeme Faaliyet Raporları ve İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; 2022 yılında KKTC’de bin 247 evlilik gerçekleşirken, boşanan çiftlerin sayısı da 945’e ulaştı.

Boşanmaların 629'u anlaşmalı bir şekilde, 278’i de evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle gerçekleşti. Bunun yanı sıra 38 çift eşleriyle son 2 yılda birlikte yaşamadıklarını beyan ederek ayrıldı.

En fazla boşanma 371 ile Lefkoşa'da olurken, bunu 253 ile Girne takip etti. Gazimağusa’da 218, İskele’de 50, Güzelyurt’ta 32 ve Lefke’de 20 boşanma gerçekleşti.

2022 yılında sonuçlanan 945 boşanma davasının nedeni çoğunlukla "şiddetli geçimsizlik" olarak kayda geçti.

Evlenme yaşı yükseldi

Ayrıca hem kadınlar da hem de erkeklerde evlenme yaşı yükseldi.

Verilere göre; 2018-2022 yılları arasında kadınlar için ortalama evlenme yaşı 30’dan 32’ye,erkeklerde ise bu oran 32,9’dan 35 yaşa yükseldi.

Boşanma oranlarını değerlendiren deneyimli avukat Boysan Boyra, ayrılıkların genelde sevginin ve saygının eksilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Boyra, boşanma için en fazla mahkemeye başvuranların, 50 yaş üstü çiftler olduğunu açıkladı.

Son 43 yılda 3 bin boşanma davası aldığını anlatan Bora, önceki yıllarda çiftlerin ayrılma aşamasında sevgi, saygı kaldı mı, evlilik yürür mü yürümez mi? diye düşünürken, günümüzde mal paylaşımını tartıştıklarını ifade etti.

İlgisizlik ana nedenlerden biri

Boşanmaların en önemli nedenlerinden birinin de ilgisizlik olduğunu anlatan Bora, evlilikten sonra çiftlerin bir birlerine sevgi göstermek için çaba sarf etmemesinin, başlangıçtaki o heyecanın unutulmasının bunu tetiklediğini, ardından sevgisizlik ile saygısızlığın ortaya çıktığını bunun da evlilikleri çatırdattığını ifade etti. Boyra, insanların tam olarak ne istediğini bilmeden ve karşı tarafı da tam anlamıyla anlamadan evlenmesi nedeniyle, evliliklerin hüsranla sonuçlandığını söyledi. Bora, insanların evlenmeden önce “ben kimim” diye sorması gerektiğini, ardından “ne istiyorum, ne ile mutlu olurum” ve “karşımdaki ne istiyor” sorularını sorup iyice düşündükten sonra evlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Evlilik yaşının yükselmesi olumlu bir şey

Evlilik yaşının eskiye göre yükselmesinin olumlu olduğuna değinen Bora, “eskiden 18, 20’li yaşların başında evleniliyordu. Şimdi evlenme yaşı 30 olmuşsa gayet güzel, çünkü büyüdükçe, olgunlaştıkça alınan kararlar çok daha doğru oluyor” şeklinde konuştu. Bora, mahkemelere boşanma için başvuranların ev fazla 50 yaşın üzerinde kişilerin olduğunu da açıkladı.

Çocukları öne sürerek yürütülen evlilikler hatalı

Boşanma yaşının ağırlıklı olarak 50 yaşın üzerinde olmasının nedenlerini de anlatan Bora, bazı kişilerin, ikinci baharı kaçırmama adına 50’li yaşlarda boşanmak istediğini ifade etti.

Boyra, anlaşamayan çiftlerin çocuklarını öne sürerek mutsuz evliliklerini sürdürdüklerini ve çocuklar yuvadan ayrılınca boşandıklarını dile getirdi. Bora, bunun hatalı olduğunu vurgulayarak, “yürümeyen bir evlilik, çocuk öne sürülerek yürütülürse, o çocuk veya çocuklar bundan daha da fazla etkilenir” şeklinde konuştu.







Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 09:46