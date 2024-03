Vatandaşın bütçesini aşıyor

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda limon 10, portakal, mandalina 15, greyfurt 20 liradan satılırken, üzüm 200,çilek 100 liradan alıcı bekledi. Sebze grubunda fasulye kilosu 150, biber türleri 150 ile 70, salatalık 40 liradan satılırken, havuç ve patates 20 liradan tezgaha kondu. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, pahalı ürünlerin yanına yanaşmazken, ucuz olanlardan almayı tercih etti. Hayat pahalılığının gün geçtikçe arttığını ifade eden vatandaşlar, zamlar nedeniyle aldıkları maaşlarla geçinemediklerini söyledi.

Ne dediler…?

Fatma Büyükhüseyin

“Pazardaki ürünlerin fiyattı her geçen gün artıyor. Biz emekliyiz ve yıllarca bu devlete vergi yatırdık şimdi ilaç paramızı dahi ödemiyoruz. Her hasta olduğumuzda maaşımızdan 4 bin TL ilaç parası vermek zorunda mıyız? Her hafta zaten pahalılık ile mücadele ediyoruz. Üstüne ilaç gideri bizi bitiriyor.”

Mehmet Emin

“Pazar esnafı olarak artık biz de tükenme noktasındayız. Son iki haftada akaryakıta 2 kez zam geldi ama biz ürünlerin fiyatını artıramıyoruz. Çünkü vatandaş zor durumda. Zaten pazara yerli halk pek gelmiyor. Alışveriş yapanlar yabancı onlar da çalışmak için geliyor bütçeleri kısıtlı bu gidiş nereye varır bilemiyorum.”

Abdurrahman Baturay

“Sosyal sigortalardan aldığımız emeklilik maaşı pazar alışverişine yetmiyor. Günde bir lira harcar duruma geldik. Emekli maaşıyla geçinemiyoruz. Zamlardan dolayı temel ihtiyaçlarımızı da kısmak zorunda kaldık. Devletimiz emekliliklerin yanına olmalı.”

Sabri Fergar

“Her şey çok pahalı ve git gide pahalılaşıyor. Buradan alışveriş yapmak artık bize de zor gelmeye başladı. Benzine, elektriğe her hafta zam yapıyorlar bunun sonu nereye varacak bilinmiyor.”

Musa Erden

“Kira ödemek, alışveriş yapmak, elektrik faturası yatırmak artık çok zorlaştı. Neredeyse nefes almanın bile artık bedeli var bu ülkede, zamları takip edemiyoruz ve aldığımız paralar ne yazık ki yetmiyor. Sesimizi duyurmak için sokaklara mı inmemiz gerekiyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Üzüm: 200 TL

Fasulye: 150TL

Kalifornia biber: 150 TL

Çilek: 100 TL

Kapya: 80 TL

Biber: 70 TL

Domates: 70 TL

Patlıcan: 50 TL

Salatalık: 40 TL

Kabak: 35 TL

Greyfurt: 20 TL

Mandalina: 15 TL

Limon: 10 TL