Durumu kritik

Girne’ye bağlı Alsancak’ta önceki gün Atilla Karagülle’nin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Peters Vitali dün mahkemeye çıkarıldı.

İki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada her iki sürücünün de hatalı olduğu belirtildi. Atilla Karagülle’nin dikkatsizce sol şeride geçtiği, Vitali’nin aracının önünü tıkadığı belirtildi. Zanlı Vitali’nin ise süratli ve alkollü araç kullandığı açıklandı.

Atilla Karagülle’nin hastanede tedavisinin sürdüğünü, durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 23 Mart 2024 tarihinde, saat 07.20 sıralarında Alsancak'ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meyana geldiğini söyledi.

Polis, cadde üzerinde SK 505 plakalı salon araçla sağ şeritte seyreden Atilla Karagülle’nin dikkatsizce sol şeride geçmek isterken, aynı istikamete doğru aşırı süratli ve 297 promil alkollü içki tesiri altında seyreden zanlı Peters Vitali yönetimindeki MHK 094 plakalı salon aracın önünü tıkadığını belirtti.

Polis, meydana gelen çarpışmanın etkisiyle savrulan SK 505 plakalı aracın yolu ikiye ayıran refüje vurup takla attıktan sonra karşı şeride geçip tavanı üzerinde durduğunu belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu SK 505 plakalı araç sürücüsü Atilla Karagülle’nin yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste görmüş olduğu tedavisine müteakip gözetim altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam etiğini aktardı. Polis memuru, MHK 094 plakalı aracın sürücüsü Vitali’nin kaza yerinde tutukladığını ve yapılan kontrolde nefesinde 297 promil alkol tespit edildiğini açıkladı. Polis, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, diğer sürücü Atilla Karagülle’nin sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak, zanlının ilk etapta 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.