Deneyimler paylaşıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Siyaset Akademisi’nin ikinci hafta programı Prof. Dr. Ata Atun, Ergün Olgun, Osman Ertuğ ve Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın verdiği derslerle tamamlandı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Siyaset Akademisi’nin ikinci hafta programı Akademi Koordinatörü, UBP Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan moderatörlüğünde, UBP’li genç, kadın ve üyelerin yanı sıra UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanlarının katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanede yapıldı.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in inisiyatifiyle “siyasetin içinde yer alacak özellikle gençler ile kadınların iyi bir eğitimden geçmesi, donanımlı ve vizyon sahibi olmaları” hedefiyle kurulan Siyaset Akademisi’nin ikinci hafta dersleri Cumhurbaşkanlığı’nda Politik Danışmanlık görevinde bulunmuş ve KKTC adına görüşmecilik yapmış Prof. Dr. Ata Atun’un “Kıbrıs Sorunu’nun Kökeni”, Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu eski Başkanı ve eski Müzakereci Ergün Olgun’un “Müzakere Süreci”, Cumhurbaşkanı eski sözcülerinden emekli diplomat Osman Ertuğ’un “KKTC İlanı Süreci ve Siyasi Sonuçları” ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı, Müzakere Heyeti Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal’ın “İki Devletli Çözüm Modelinin Temelleri” konulu sunumlarıyla tamamlandı

Devam edecek

Siyaset Akademisi’nin üçüncü hafta programı 30 Mart Cumartesi 15.00-17.45 saatleri arasında YDÜ Büyük Kütüphanede Prof. Dr. Necdet Basa’nın “Kapalı Maraş Açılımının Hukuki ve Siyasi Sonuçları”, Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak’ın “Uluslararası Hukuk Bağlamında Kıbrıs Meselesi”, Mahmut Özçınar’ın “Yerel Yönetimler Perspektifinden UBP Belediyeciliği ve KKTC’ye Kazandırılan Projeler”, Prof. Dr. Oğuz Karakartal’ın “Görsel Belgelerle Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi” konularında vereceği derslerle devam edecek.

