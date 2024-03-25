İftara giderken canından oldu

Suna ERDEN

Girne’de süratli ve dikkatsiz araç kullanarak kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak; 22 yaşındaki Cihan Yüksel’in ölümüne, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın yaralanmasına neden olan sürücü Gökmen Güniken dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının süratli araç kullanmasının yanı sıra önündeki araçlara makas ata ata ilerlediği açıklandı. Zanlının son olarak makas attığı aracın tekerleğine çarptıktan sonra kaldırıma çıktığı belirtildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Cihan, Büşra ve Begüm’ün Girne Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi olduğu ve kaza günü Barış Park’ta verilen iftar yemeğine gittikleri öğrenildi.

Detaylar aktarıldı

Mahkemede detaylar aktaran polis, kazanın 23 Mart 2024 tarihinde saat 17.00’de Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldiğini hatırlattı.

Polis, yönetimindeki CS366 plakalı aracı aşırı süratli ve dikkatsiz süren Gökmen Güniken’in, önündeki YA 147 plakalı araca makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.

Polis, zanlının YA 147 plakalı aracın sağ tekerine çaparak, kaldırıma çıktığını açıkladı. Polis, zanlının önce kaldırım üzerinde bulunan tabela ve ağaca ardından, yaya olarak bulunan Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’ya çarptığını söyledi.

Polis, yaya Cihan Yükselin olay yerinde hayatını kaybettiğini, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya’nın yaralandığını belirtti.

Polis, önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büşra Yavuz’un ağır yaralı olarak yoğun bakım servisine alındığını açıkladı. Polis, Begüm Döşkaya’nın ise cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Zanlı Güniken’e yapılan nefes testinde alkol olmadığını kaydeden polis, kanında uyuşturucu olup olmadığının tespit edilmesi için örnek alınarak tahlile gönderildiğini aktardı.

Öndeki araçlara makas atarak ilerledi

Polis, olay yerinde kaza anına ait kamera görüntülerinin incelendiğini ve araç sürücüsü Gökmen Güniken’in aşırı süratli bir şekilde öndeki araçlara makas atarak ilerlediğinin görüldüğü belirtildi.

Polis, zanlının aracında yolcu olarak bulunan Mehtap Kutat'ın tedavisinin Girne Akçiçek Hastanesinde yapıldığını söyledi. Polis, ayak bileği kırılan Mehtap Kutat’ın tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

Polis alınması gereken tanık ifadeleri olduğunu, kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini ve aracın hız tespitinin henüz yapılamadığını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.