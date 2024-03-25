Aralarında çocuklar da var

Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirilen 4’ü kadın, 5’i çocuk toplam 35 mülteci Girne’ye bağlı Karşıyaka’da sahil kenarında tespit edilerek, tutuklandı. Mülteciler dün mahkemeye çıkarıldıktan sonra geçici süreyle yurda yerleştirildi.

Mültecileri getirdikten sonra tekneyle geri dönen iki kişi ise Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Duruşmada detayları aktaran polis, 23 Mart 2024 tarihinde Karşıyaka’da sahil kenarından KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 35 mültecinin Lapta Karakolu’nda görevli ekipler tarafından tespit edildiğini aktardı. Polis, mültecileri kaçak yollarla KKTC’ye sokmaya çalışan şahısların Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığını, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, mültecilerin Yıldız Öğrenci Yurdunda bekletileceğini belirterek bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Savcı, mülteci çocukların Sosyal Hizmet görevlileri tarafından ihtiyaçlarının giderileceğini ve konunun bilgilerinde olduğunu belirtti.

Mahkeme talebi kabul etti.