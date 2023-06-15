İzleyenler büyülendi

Çağdaş Müzik Derneği’nin 10. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

The Paradise Park’ta yer alan konser 3 saat sürdü.

Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay’ın yönetiminde 104 korist, 14 saz sanatçısı ve konuk sanatçıların da yer aldığı konser izleyenleri büyüledi.

Konsere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, bürokratlar ve iş insanlarının yanı sıra 2 bin 500 izleyici katıldı.

Alkışlar hiç susmadı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve TRT ses sanatçıları Çiğdem Gürdal, Ayşe Ekiz, Mustafa Demiroğlu ve Nusret Yılmaz’ın konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde alkışlar gece boyunca hiç susmadı.

Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Les Ambassadeurs Hotel, Oscar Hotel, Mega Sound, Crystal Decor, Cuma Yapı İnşaat Şti.Ltd, Yektur ve The Paradise Park’ın katkılarıyla gerçekleştirilen dev organizasyon halkın büyük beğenisini topladı.

Şef Tünay’a plaket ve ödül takdim edildi

Gecede, Adana Öğretmenler Korosu Başkanı ve Şefi Faik Kasapoğlu, Dernek Başkanı Ersin Tünay’a plaket, Lider Eğitim Kurumları Direktörü Cemre Akar ve Prof. Cem Birol da “Yaşayan Kültür Ödülü” takdim etti. Kasapoğlu, ayrıca Çağdaş Müzik Derneği TSM korosunu kardeş koru ilan etti.

Müzik sevginin kaynağıdır

Memleketim şarkıyla final yapılan gecede mutluluğunu ve gururunu dile getiren Başkan Ersin Tünay, bu başarılara imza atmalarındaki en büyük etkenin halkın desteği olduğunu belirterek, tüm izleyicilere teşekkür etti.

“Müzik sevginin, sevgi de yaşamın kaynağıdır” felsefesinden yola çıkarak yaptıkları organizasyonlarla halkla bütünleştiklerini belirten Tünay, aynı duygu ve düşüncelerle başarılara imza atmaya devam edeceklerine işaret etti.

Çağdaş Müzik Derneği TSM korusu

Ülkemiz kültür ve sanatına 36 yıldır hizmet eden, Türk Musikisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve eğitimci Şef Ersin Tünay’ın yönetimindeki TSM korosu, adanın en büyük ve en faal korosu unvanını taşımaktadır. Yurt içi ve yurt dışında 10 yılda toplam 45 konser gerçekleştiren koro, uluslararası platformlarda da ülkemizi başarıyla temsil etmektedir.