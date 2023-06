Bir kıyak daha

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin piyasayı ucuzlatmak amacıyla KDV sıfırlaması yaparken araya siyasi partilerin piyango ve balo biletlerini de dahil etmesini ve siyasi partilerin bu harcamalarında Maliye’nin alacağı KDV’yi sıfırlanmasını eleştirdi.

HP lideri Özersay açıklamasında, “Siyasi partilere sürekli olarak kıyak geçiliyor. Birisi bize siyasi partilerin düzenleyeceği piyango biletleriyle balo biletlerinin KDV’si sıfırlanınca piyasa nasıl ucuzlayacak çıkıp anlatsın.” ifadelerini kullandı.

Özersay, “Bu şekilde siyasi partilere kıyak geçildiği zaman bunun halkın alım gücüne nasıl olumlu bir etkisi olacağını çıkıp anlatsın. Olacak şey değil ve bu kabul edilebilir değil. Bu gayrimeşru hükümetin fırsatçılık yapması ve piyasadaki pahalılığı fırsat bilerek, kendileri için yeni bir muafiyet yaratmasından başka bir şey değildir” dedi.

“Böyle bir işgüzarlık nerede görüldü?”

HP Genel Başkanı Özersay, “Böyle bir işgüzarlık ve samimiyetsizlik nerede görüldü bana birisi söylesin. Piyasayı ucuzlatmak iddiasıyla KDV'yi sıfırlarken araya siyasi partiler tarafından düzenlenen piyango ve balo biletlerini de katmışlar. Artık parti piyangolarından ve balolarından Maliye yüzde 16 KDV almayacak! Böylece piyasayı ucuzlatmış olacaklarmış. Beğendiniz mi? Her işleri fiyasko! Her şeyi kendi menfaatlerine çevirmek için her manevrayı yapıyorlar. Bu kabul edilmezdir” iddiasında bulundu.