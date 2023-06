Bazı ürünlerde KDV sıfırlandı

Başbakan Ünal Üstel, döviz kurunda yaşanan artışın etkilerini azaltmak amacıyla Bakanlar Kurulu’nun onaylamış olduğu 18 maddelik tedbir paketini dün açıkladı. Paketin 8’inci maddesi, bazı zorunlu tüketim malzemelerinde KDV’nin sıfırlanmasını öngörüyor. Alınan kararlar çerçevesinde, devletin kiraladığı mülklerde ve liman hizmetlerinde döviz kuru 31 Mayıs tarihine göre sabitlendi. Buna göre Sterlin 25.12’den, dolar 20.31’den, Euro 21.76’den hesaplanacak.

Tedbir paketinin içeriğine göre; yerli süt ürünleri, yumurta, zeytin, bitkisel yağlar, yaş sebze, çocuk bezleri, kadınların kullandığı hijyen malzemelerden alınan yüzde 5 oranındaki KDV kaldırılmış oldu. Ayrıca hayvan yetiştiricilerine süt ve yem desteği verilmesi kararlaştırılırken, döviz borcu olan ve ödemede zorluk çekenlerin taksit süresinin uzatılacağı belirtildi.



31 Aralık tarihine kadar kur sabitlenmesi yapıldı

Başbakan Ünal Üstel, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik alınan tedbirleri açıkladı.

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan döviz cinsinden kiralamalarda 31 Aralık tarihine kadar kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, döviz cinsinden yapılmış kira sözleşmelerinde yüzde 13, Türk Lirası cinsinden kira sözleşmelerinde de yüzde 8 olan stopaj vergisinin, yüzde 3’ünün kiracıya iade edilmesine yönelik düzenleme yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Tüm perakendeciler denetime tabi tutulacak

Üstel, 2022 yılı Aralık ayından itibaren Türkiye’den yapılan ithalatın TL cinsinden olması zorunluluğu göz önünde bulundurularak, döviz kurundaki değişikliklere göre fiyatlama yapıp yapmadığı hususunda tüm perakendecilerin denetime tabi tutulmasına karar verildiğine dikkat çekti.

Üstel, Liman işçileri ücret tarifelerinde 2023 yılsonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine ve gemilerle ilgili harçlar ve ücretler yasası uyarınca alınan ücretler için 2023 yılsonuna kadar da kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiği vurgulandı.

Döviz kredilerde vadeler uzatılarak taksitler yapılandırılacak

Liman ücretlerinde uygulanacak dolar kuru için 2023 yılsonuna kadar kur sabitlemesine gidilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, döviz kredisi taksitlerini ödemede zorlanan vatandaşların kredilerinin vadelerinin uzatılması ve taksitlerinin yapılandırılması için düzenleme yapılmasına da karar verildiğini kaydetti.

Temel tüketim mallarında bazı gruplarda KDV sıfırlanacak

Üstel ayrıca, temel tüketim malları ile bazı hizmet gruplarında KDV’nin sıfırlanmasına, bazılarında ise indirime gidilmesine karar verildiğini açıkladı.

Çiğ süt bedellerine 1.2 TL destek verilecek

16 Haziran’dan itibaren 1 Temmuz tarihine kadar süt üreticilerinin ürettikleri çiğ süt bedellerine litre başına 1.2 TL destek verilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, 2022-2023 üretim sezonunda çiftçilerden alınan yerli yemlik arpanın hayvan üreticilerine satışında kilogram başına 1 TL destek verilmesine karar verildiğini belirtti.

Üstel ayrıca, hayvan üreticilerinin ihtiyaç duyduğu, Hayvancılık Kooperatifi tarafından yapılacak kaba ot (balya) ithalatında, kilogram başına bir TL navlun desteği verileceğini kaydetti.

Elektrik teşviki artırılacak

Kırsal kesim arsası almış ancak arsa alım bedelini ödeyememiş insanların, söz konusu bedelleri peşin ödemeleri halinde, gecikme zamlarının bir kereye mahsus affedilmesine karar verildiğini dile getiren Üstel, kilovat saat başına 10 kuruşluk elektrik teşvikinin artırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına da karar verildiğini belirtti.



İlk Evim Kredi Paketi

“İlk Evim Kredi Paketi” uygulamasına 2023 yılı temmuz ayından itibaren başlanmasına,

İşletmelere verilecek sigorta prim desteğine yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanıp yürürlüğe girmesine, işletmelere yönelik olarak düşük faizli kredi paketi üzerinde çalışmaların ivedilikle tamamlanıp uygulamaya girmesine karar verildiğini kaydeden Üstel, tarımsal araç, makine ve ekipman alımına yönelik düşük faizli, uzun vadeli kredi paketi üzerinde süren çalışmaların ivedilikle tamamlanıp, paketin devreye sokulmasına karar verildiğini vurguladı.

31 Mayıs tarihinde geçerli olan kurlar sabit kur olacak

Üstel ayrıca, yapılacak kur sabitlemelerinde 31 Mayıs tarihinde geçerli olan USD 20,31; EURO 21,76; Sterlin 25,12 TL şeklinde sabit kur olarak uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.

Hangi ürünlerde KDV sıfırlandı

-Her tür yerli süt ürünleri (yerli peynir mayası ve konsantresi dahil)

-Yumurta

-Şişelenmiş sular

-Şebeke suyu

-Her tür bebek bezleri

-Sofralık bitkisel yağlar

- Zeytin

-Yaş sebze

-Atık yağlar

-Paluze

-Köfteler

-Hasta ve yaşlı altı bezleri

-Her türlü kadın hijyenik ped

-Aynı amaçla kullanılan diğer hijyenik ürünler

-Her tür cerrahi maske

-Muayene eldivenleri

-Piyango ve balo biletleri (Federasyonlara bağlı spor kulüpleri ile Bakanlar Kurulu tarafından hayır kurumu olarak ilan edilen Vakıf, kurum, dernekler ve okul aile birlikleri, devlete ait kurumlar, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları)

-Etkinlik biletleri (Vakıf ve derneklerin kuruluş amaçlarına uygun düzenleyecekleri etkinliklerin giriş biletleri)

-Tüm evcil hayvanların yem ve mamaları.