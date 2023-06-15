24 personele sertifika verildi

Polis Okulu Müdürlüğü’nde itfaiye mensuplarına yönelik “Yangınların Çıkış Sebepleri, Yangınlara ve Diğer Olaylara Müdahale” konulu hizmet içi eğitim düzenlendi.

Açıklamaya göre, İtfaiye Şubelerinde görev yapan toplam 24 personelin katıldığı iki hafta süreli eğitimin tamamlanmasının ardından, dün Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen törenle kursiyerlere sertifikaları verildi.

Törene, PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler, Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa ve İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar katıldı.

Törende Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa ile PGM I. Yardımcısı Ahmet Beşerler birer konuşma yaparak, Polis Teşkilatının daha ileri seviyeye taşınması adına bu tip hizmet içi eğitimlerle personelin gelişmesine ve bilgilendirilmesine devam edileceğini belirtti.

