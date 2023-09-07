Katılım yoğun oldu

Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali’nin ikinci gününde Lefkoşa Belediye (LTB) Orkestrası Yeşilçam Film müzikleri konseri verdi. Elye’de zaman yolcuğu defilesi de düzenlenirken, modern dans ve jimnastik gösterileri de yer aldı.

7 Eylül’e kadar sürecek festival Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpcans ana sponsorlunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleriyle yapılıyor. Festivalde bu akşamı, Kıbrıs Müzik Yolcuları&Meryem Yurdaer ve Ahmet Evan Konseri yer alacak. 6. Doğancı Karpuz, Kültür ve Sanat Festivali'nde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi birçok etkinliğin yer alacağı festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanları bulunacak, sevimli maskotlar ve palyaçolar ile de çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak.

5 yıl aradan sonra yeniden başladı

Bu arada festivalin açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, festivalin organize edilmesinin önemine değinerek, katkı koyanlara ve stant açanlara teşekkür etti. Festivallerin sanatın ve kültürün unutulmamasına katkı sağladığını kaydeden Ataoğlu, festivallerdeki birlik ile beraberliğin önemli ve değerli olduğunu belirtti. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise, festivalin 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldığını ifade etti. Kaya, festivalin açılışını barışa verdikleri önemden dolayı 1 Eylül’de yapmayı planladıklarını, ancak ertelenerek gerçekleştirildiğini anlattı.