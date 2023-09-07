İsimler gizlendi

Halkın Partisi (HP),Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, bazı siyasilerin kimi kişi ve şirketlerden daha az vergi alınmasını sağlamak için vergi memurlarına baskı kullandığı gerekçesiyle polise suç duyurusunda bulundu. HP’den yapılan açıklamada suçsuzluk (masumiyet) karinesine halel gelmemesi ve kimseye haksızlık edilmemesi için dilekçede yer alan siyasilerin ve şirketlerin isimlerinin bu aşamada açıklanmayacağı da vurgulandı.

Yapılan açıklamada, HP'nin başvurusunda, "bazı şirket devirlerinde hükümette bulunan üst düzey siyasilerin Gelir ve Vergi Dairesi yetkililerini arayarak siyasi baskı yaptıklarını, bu şekilde ya hiç vergi ödenmemesi ya da çok daha az vergi ödenmesi için makamlarını kullandıklarını" iddia ederek, mali polisin en erken zamanda bu konularda soruşturma başlatmasını talep ettiği kaydedildi.



İsimler şimdilik açıklanmayacak

Açıklamada suçsuzluk (masumiyet) karinesine halel gelmemesi ve kimseye haksızlık edilmemesi için dilekçede yer alan siyasilerin ve şirketlerin isimlerinin bu aşamada açıklanmayacağı da vurgulandı.

Halkın Partisi Basın ofisinden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Ülkede kamu kaynaklarının kötü kullanılması, devlet arazilerinin ve gelirlerinin devleti zarara uğratacak şekilde çar çur edilmesi, partizanca ve liyakatı yok sayarak yapılan onlarca istihdamla kamu hizmetlerinin çökertilmesi ve daha pek çok başka şekilde kirlenmenin, çürümenin ve yolsuzlukların hat safhaya ulaştığı çok kötü bir dönemden geçiliyor. Gayrimeşru yollardan ülkedeki demokratik teamüller yok sayılarak kurulan böyle bir hükümetin sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği bir buçuk yıl önce hükümet kurulurken belliydi. Yapılması gereken şey bu hükümetin en erken zamanda istifa ettirilmesiydi. Halkın Partisi bu düşünceyle sine-i millet kararı alarak Meclis’ten çekilme yoluna gitmişti. Geçen süre hepimize böyle bir gayrimeşru hükümetle nasıl sonradan telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkacağını göstermiştir. Halkın Partisi temiz toplum ve temiz siyaset ilkesinin gereği olarak bu konuların yakın takipçisi olmaya ve devleti zarara uğratanlardan hesap sorma mücadelesine devam edecektir.”