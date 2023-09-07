3 Nijeryalı daha cezaevine gönderildi

Girne'de hırsızlık soruşturması kapsamında bir evde yapılan aramada ülkede kaçak oldukları tespit edilen Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo ile yatak odasında uyuşturucu madde içeren öğütücü bulunan Funke Grace Jacob yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de meydana gelen hırsızlık suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2023 tarihinde 21.30-22.00 saatleri arasında Girne'de Twin Tower isimli apartmanın bir dairesinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlı Funke Grace Jacob’un yatak odası içerisinde üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, bir adet plastik öğütücü ve ikametgahın salon kısmında folyo kağıt içerisinde yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, evde zanlı ile birlikte kalan ve ülkede kaçak oldukları tespit edilen zanlılar Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo’nun da suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti. Polis, memuru, zanlılardan Patience Dooter Terlumun, Laurenne Therese Olenga ve Exaucee Ndemba Kankolongo’nun teminata bağlanmasını talep ederken, tasarrufunda uyuşturucu bulunan Funke Grace Jacob’un 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, ikamet izinsiz olan zanlıların 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine, Jacob’un ise 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.