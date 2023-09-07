Polis yutmadı

Ehliyeti olmayan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Heval Özsat uyanıklık yapmaya kalkışınca başı belaya girdi. Arkadaşının KKTC ehliyetinin fotoğrafını gizlice çeken, Photoshop programı ile üzerine kendi resmini yapıştırıp, üzerindeki bilgileri kendisine uyarlayan Özsat, trafik kontrolünde yakayı ele verdi.

Tutuklanan zanlı dün "resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş evrakı tedavüle sürme" suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Ağustos 2023 tarihinde sürüş ehliyeti olmadığından dolayı arkadaşı olan Emre Yeltek'in KKTC sürüş ehliyetinin fotoğrafını gizlice çekip, Photoshop programı ile üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp, üzerindeki bilgileri kendisine uyarlayarak sahte bir sürüş ehliyeti hazırladığını söyledi.

Polis memuru, 5 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa'da Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Trafik Şube ekiplerinin kontrol amaçlı zanlıyı durdurduğunu, ehliyet ve kimlik sorduğunu, zanlının ise cep telefonunda kayıtlı bulundurduğu sahte ehliyeti görevli memurlara göstermek suretiyle tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, görevli memurların durumu fark ederek, zanlıyı tutukladığını, cep telefonunu emare olarak aldıklarını belirtti.

Zanlının evinde arama yapıldığını kaydeden polis, ayrıca gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, zanlının cep telefonunda inceleme yapılacağını, bir suç ortağı olup olmadığına dair araştırma yapılacağını belirten polis, 2 gün tutukluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.