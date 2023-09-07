Yazık oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren, Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlama sonrasında dün sabahın erken saatlerinden itibaren harekete geçen polis şüpheli görülen 39 yaşındaki Murat Şerifoğlu’nu gözaltına alarak sorguladı. Şerifoğlu, daha sonra mahkemeye çıkarılarak hakkında tutuklama emri alındı.

Zanlının iş yeri sahiplerden Hasan Efe’nin “Daha önce tehdit edildim” ifadesi üzerine tutuklandığı belirtildi. Polisin, mahkemeye aktardığı bilgiye göre; Hasan Efe, iki ay önce eski eşi ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek uyardığını söyledi.

Motosikletli şahıs paketi bıraktı, patlama oldu

Olayda kullanılan patlayıcı maddenin türü henüz tespit edilemezken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olguları aktararak, 2 gün süre talep etti.

Polis, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında görevde olduğu bir esnada, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Özker Özgür Caddesi üzerinde faaliyet gösteren, Hasan Efe ile Ender Meta’nın işletmeciliğini yaptığı Emlak Dünyası isimli iş yerinde patlama olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. Polis, olay yerine gidildiğini, soruşturma başlatıldığını, yapılan araştırma sonucu iş yerinin giriş kısmına başında kast olan motosikleti bir şahsın yaklaşıp, bir paket bıraktıktan 15 dakika sonra patlama yaşandığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, patlama sonucu iş yerinin kuzey kısmındaki vitrin camlarının kırılarak, dış ve iç duvarların ise yer yer delinerek hasar gördüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin bilgisine başvurulduğunu kaydeden polis, Hasan Efe’nin 2 ay önce eski eşiyle ve çocuğuyla görüştüğü gerekçesiyle telefonla kendisini arayan zanlının “Çocuğumla görüşmeyeceksin” diyerek, uyardığını, tek şüphelendiği şahsın zanlı olduğunu söylediğini aktardı. Polis çavuşu Özmüezzin, soruşturma amaçlı zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, patlayıcı madeninin nevinin henüz tespit edilemediğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



******

Emlak Dünyası isimli işletmenin direktörlerinden Ender Meta, bombalı saldırıyla ilgili açıklama yaptı:

Mesele ticari değil

Emlak Dünyası isimli işletmenin direktörlerinden Ender Meta, olayla ilgili açıklama yaptı, yaşananların şirketle ilgisi olmadığını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Meta, “Hukuki sürecin tamamlanması sonrası gerekirse detaylı bilgi aktarımının ve açıklamanın da yapabileceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

Meta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birçok çalışan ve iş ortaklarımızın ekmek kapısı olan işyerimizin, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza olan sorumluluğunu da düşünerek sizlere birinci ağızdan bir bilgilendirme yapma gereği duyuyoruz. Bilinmesini isteriz ki, hepimizi üzen ve korkutan bombalama olayının Emlak Dünyası ile ticari hiçbir bağlantısı ve ilgisi yoktur. Hukuki sürecin tamamlanması sonrası gerekirse detaylı bilgi aktarımının ve açıklamanın da yapabileceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.”