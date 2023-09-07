Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, FY 558 plakalı aracın sürücünün Cemal Örün (E-25) olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Polis, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.
Kuzey Çevre Yolu’nda Hamitköy çemberi civarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik adasına çarpmış, kazanın ardından kaçmıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanmıştı.
Yasal işlem başlatıldı
Kuzey Çevre Yolu’nda kaza yaptıktan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü tespit edildi
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi.
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