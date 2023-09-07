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Yasal işlem başlatıldı

Kuzey Çevre Yolu’nda kaza yaptıktan sonra aracını bırakıp kaçan sürücü tespit edildi

Yasal işlem başlatıldı
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda önceki gün meydana gelen trafik kazası sonrası olay yerinden ayrılan sürücü tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı, FY 558 plakalı aracın sürücünün Cemal Örün (E-25) olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Polis, sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti.
Kuzey Çevre Yolu’nda Hamitköy çemberi civarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik adasına çarpmış, kazanın ardından kaçmıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç tamamen yanmıştı.
 

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