Suçunu kabul etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Glapsides Plajı’nda faaliyet gösteren Loof isimli eğlence mekanından 76 bin TL para çalmakla suçlanan Basil Alhazinah hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçunu kabul ettiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran, 28 Ağustos 2023 tarihinde, saat 04.15’te, Glapsides Plajı’nda faaliyet gösteren Loof Club isimli işletmenin ambar kısmına, kapı zorlanmadan girildiğini ve yazarkasanın bulunduğu çekmecenin alt kısmında, zarflar içerisinde muhafaza edilen 76 bin TL paranın sirkat edildiğini söyledi. İncelenen güvenlik kamera kaydı görüntüleri ve kapıların zorlanmamış olmasının da dikkate alınarak, konu suçu işyerini çok iyi bilen biri tarafından işlendiğinin anlaşıldığını ve personelin sorgulandığını aktaran polis, mahkeme huzurundaki zanlı Basil Alhazinah’ın, kısa süre önce işyerinde çalıştığının belirlendiğini ve evine baskın yapıldığını anımsattı.

Polis, zanlının evinde desteler halinde 58 bin TL para ile olay gecesi giymiş olduğu ve üzerinde plaj kumu kalıntılarının olduğu ayakkabıların emare olarak alındığını da hatırlattı. Zanlının suçunu itiraf ettiğini bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.