Keyifli anlar yaşanıyor

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Bal Eğitim Merkezi, çocukların akademik, sosyal ve sanatsal gelişimlerine yönelik yürüttüğü eğitim programları ve etkinliklerle dikkat çekiyor.

Merkezde eğitim gören çocuklar, akademik çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle çok yönlü gelişim imkânı buluyor. Eğitim programları kapsamında düzenlenen yaratıcı atölyeler, oyun temelli öğrenme etkinlikleri ve çeşitli sosyal aktivitelerle çocukların hem öğrenmeleri hem de keyifli vakit geçirmeleri hedefleniyor.

Bal Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocukların problem çözme, iletişim, iş birliği ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalara yer verilirken, yaş gruplarına uygun eğitim içerikleriyle öğrenme süreci destekleniyor.

Merkez yetkilileri, çocukların güvenli ve eğlenceli bir ortamda bireysel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, eğitim ve etkinlik programlarının yaz dönemi boyunca farklı içeriklerle devam edeceğini ifade etti.

