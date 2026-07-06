Tarihi atmosfer müzikle şenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Surlariçi 80'ler-90'lar Partisi, gün boyu süren etkinliklerin ardından Fikri Karayel konseriyle doruğa ulaştı. Tarihi Surlariçi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinlik, her yaştan ziyaretçinin yoğun katılımıyla festival havasında geçti.

Arasta Kuyumcular Sokak ile Mithat Paşa Sokak'ta düzenlenen organizasyonda çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, canlı performanslar ve çeşitli sahne gösterileri gün boyunca katılımcılarla buluştu. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte ziyaretçiler hem nostalji dolu anlar yaşadı hem de yaz akşamının keyfini çıkardı.

Gecenin en çok beklenen anı ise sevilen sanatçı Fikri Karayel'in konseri oldu. Saat 20.45'te sahneye çıkan Karayel, alanı dolduran binlerce müziksever tarafından coşkuyla karşılandı. Kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla beğeni toplayan sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Konser boyunca vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, tarihi Surlariçi sokakları müziğin ritmiyle adeta yankılandı. Cep telefonu ışıklarıyla oluşan görsel şölen ve alkışlar geceye ayrı bir renk kattı. Hareketli parçalarla coşkunun zirveye çıktığı konserde, duygusal eserler de dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon boyunca Arasta Kuyumcular Sokak ile Mithat Paşa Sokak tamamen dolarken, konser alanında renkli ve eğlenceli görüntüler oluştu. Katılımcılar, tarihi dokunun içinde müzikle buluşmanın keyfini yaşadı.