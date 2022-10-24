Krep alacakmış!

Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festivalde bulunan üç yaşındaki bir kız çocuğunu, krep alacağı gerekçesi ile kandırıp kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Filistin uyruklu üniversite öğrencisi Ahmed Abudagga (E-24) son anda yakalandı. Festival alanında görevli polisler tarafından yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde amacının kötü olmadığını, çocuğun kaybolduğunu düşündüğünü öne sürerken, soruşturmayı yapan polis, iddiaları aktardı.

Polis, Ahmed Abudagga’nın 22 Ekim 2022 tarihinde 20.30-21.00 saatleri arasında Gönyeli’de

Belediye Bulvarı üzerinde düzenlenen festival alanı içerisinde bulunan E.D.’yi (K-3) krep alacağı gerekçesi ile kandırıp, kucağına alarak alan dışarısına çıkardığını söyledi.

Polis, zanlının çocuğu yasal vasisinden kaçırdığı esnada festival alanında görevli polislerin bilgilendirilmesi sonucu tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken birçok ifade ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının araştırılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.