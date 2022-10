Savaş döneminde bile böyle değildi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta hemen tüm tüketim maddelerine zam üstüne zam geliyor. En çok zamlanan maddeler arasında çocukların temel besin maddesi olan süt ve süt ürünleri de bulunuyor. Ve bu durum özellikle dar ve sabit gelirli aileleri çaresizliğe itiyor. Çok sayıda aile çocuklarına sabah kahvaltısında olsun bir bardak süt içiremiyor. Halbuki; 1963-74 yokluk döneminde bile okullara süt yardımı yapılıyor, çocukların sağlıklı beslenmesine yönetim katkı sağlıyordu.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu aileler, market alış-verişlerinde süte ayıracak paranın kalmadığını belirtirken, Koop sütün 23 liraya yükseldiğine dikkat çekti. Aileler, bunun yanı sıra yeni doğmuş bebekler için kullanılan kutu sütlerine de yüklü artış geldiğini söylerken, yetkililerin bu konuda önlem almasını istedi.

Aileler ne dedi…?

Emine Oran

“Son zamanlarda yapılan zamlar nedeniyle alım gücümüzü iyice kaybettik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Çocuklarımızın en temel ihtiyacı olan bir litre süt olmuş 2 lira. Benim sadece eşim çalışıyor ve üç çocuğumuz var. Elektrik, kira, okul masrafları derken elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Bir gün süt alıyorsak iki gün alamıyoruz ve aldığımız bir litre süt de akşama kadar bitiyor. Sütü de çocuklar çok ağladıkları zaman alıyoruz. Çocukların ihtiyaçlarının yanı sıra mutfak ihtiyaçlarımızı da alırken yarısını alabiliyoruz. Bir ihtiyacımızı alırken diğerinden vazgeçiyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu çok fazla yükselen fiyatlar karşısında önlem almalarıdır. En azından çocuklarımızın ihtiyaçlarını tam olarak alabilelim”

Felestin Çalışkanlar

“2 çocuğum var. Çocukların ihtiyaçlarını karşılarken biraz zorlansam da yavaş yavaş onların ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyorum. Çocukların ihtiyaçları ve okuldan istenenlere bir de evin ihtiyaçları eklenince zorluk yaşıyorum. Çocuklarımıza ihtiyacı olan sütü alabiliyoruz ancak fiyatları çok yüksek. Yetkililerden beklentimiz özellikle çocukların ihtiyaçları ve temel tüketim maddeleri konusunda denetimler yapmaları ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz rakamları sağlanmalarıdır.”

Umer Navet

“Okula giderken kahvaltıda çay, yumurta ve ekmek yiyorum. Süt içmiyorum çünkü pahalı olduğu için alamıyoruz. Süt içmek istiyorum ancak pahalı diye alamıyoruz. Anneme babama da süt içmek istediğimi pek söylemiyorum çünkü alamayacaklarını biliyorum.”

Muhteşem Sapar

“Üç çocuğum var. Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılarken çok zorluk yaşıyorum. Herşey çok pahalı ve çocuklarımın kıyafet, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını almakta güçlük çekiyorum. Çocukların en temel ihtiyacı olan sütü alamıyorum ve tüketmeleri gereken miktarı veremiyorum. Özellikle çocukların ihtiyaçları noktasında yetkililerden denetim yapmaları ve en azından çocukların ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceğimiz bir ortamın yaratmalarını bekliyoruz.

Hatice Tunç

“İki çocuğum var. Çocukların ihtiyaçlarını karşılama noktasında sıkıntılar yaşasak da bir şekilde karşılıyoruz. Çocuklarıma süt içiriyorum ancak süt fiyatları çok yüksek olmakla birlikte her gün artmaya devam ediyor. Sadece süt değil tüm ürünlerde ciddi artışlar yaşanıyor. Süt ucuz olsa çocuklarımıza daha fazla içirir ve süt ürünleri de tüketmelerini sağlardık. Yetkililerden bu fiyatlar karşısında denetim yapması ve kafasına göre fiyat uygulayanları cezalandırmalarını bekliyoruz.”

Çiğdem Şoförel

“Bir çocuğum var. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamakta bazen sıkıntılar yaşıyorum. Süt, mama ve bez fiyatları her geçen gün artıyor. Fiyatlar çok yüksek. 7 ay önce 63 liraya aldığımız devam sütleri bugün 100 lirayı geçmiş durumdadır. Asgari ücretli bir aile çocuklarının ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayamıyor. Yetkililerden beklentimiz piyasanın denetlenmesidir.”

Onur Uygun

“İki çocuğum var. Çocuklarımızın ihtiyaçlarının ancak da yarısını karşılayabiliyoruz. Hayat çok pahalı oldu ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken her geçen gün daha da zora giriyoruz. Geçtiğimiz gün marketten bir çocuk bezi bir süt aldım ikisi yüz lirayı geçti. Yetkililerden özellikle çocukların temel tüketim maddeleri, süt ve benzeri ürünlerin denetlenerek ucuzlatılmasını istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 09:10