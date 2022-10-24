Korkunç fark

Suna ERDEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, gerek karayollarında gerekse köy yollarında bakım, onarım ve yapım çalışmalarının son sürat devam ettiğini söyledi.

Yol yapımı, bakımı ve onarımı için bu yıl yerel bütçeden 40 milyon TL kaynak ayrıldığını ifade eden Bakan Arıklı, Türkiye’nin ise 230 milyon TL katkı sağladığını ifade etti.

Bakan Arıklı, “Türkiye’nin karayolları ve köy yollarının yapımı için bu yıl ayırdığı para toplamda 230, bizim ise ayırabildiğimiz rakam 40 milyon TL’dir. Türkiye yollarımız için bizim ayırdığımız paranın neredeyse 6 mislini ayırıyor” dedi.

Girne-Alsancak yolunun bitirilmesi için projede 100 günlük zaman öngörüldüğünü ifade eden Bakan Arıklı, “Ama ben yüklenici firmaya yolu yılbaşından önce bitirmesi halinde ek iş vermeyi taahhüt ettim. Çünkü o yol tam bir çile yolu oldu” şekkinde konuştu.

Bakan Arıklı, Türkiye ile KKTC arasında karayolları ve köy yollarıyla ilgili hazırlanan master planıyla ilgili de detaylar verdi.

Proje kapsamında yapılacak yollar

Bakan Arıklı 2021-2030 master planı hedefleri kapsamında toplam 378 kilometrelik yol yapılacağını ifade ederek, detayları şöyle açıkladı:

“-Güzelyurt-Lefke Yolu 17 km

-Lefkoşa Çevre Yolu 20 km

-Girne Dağ Yolu 19 km

-Balalan-Yenierenköy Yolu 16 km

-İskele-Çayırova Yolu 15 km

-Alsancak-Karşıyaka-Kayalar Ayr. Yolu (Girne Batı Yolu) 15 km

-Girne Doğu Çevre Yolu 9 km

-Lefkoşa- Ercan Havalimanı Yolu 15 km

-Ercan Havalimanı Ayr.- İskele- Bağlantı Yolu 41 km

-Çayırova-Ziyamet-Yenierenköy (Bafra Turizm Bölgesi bağlantısı dahil) 23 km

-Sınırüstü-İskele-Kalecik Yolu 14 km

-Ercan-Akdoğan- Gazimağusa Yolu 42 km

-Dörtyol-Beyarmudu Yolu 18 km

-Kayalar Ayr.- Sadrazamköy Yolu 16 km

-Çatalköy- Esentepe Geçitkale Ayr. Yolu 29 km

-Mevlevi- Kalkanlı Yolu 5 km

-Güzelyurt-Sadrazamköy Yolu 21 km

-Güzelyurt-Kayalar Ayrımı Yolu 27 km

-Yılmazköy -Çamlıbel Yolu 15 km

-Kavşaklar (Boğazköy Kavşağı, St. Hilarion Kavşağı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kavşaklar) 8 km.”

Öncelikli projeler

Bakan Arıklı master planı kapsamında öncelik verilen projeleri de açıkladı:

“-Ercan Havalimanı bağlantı yolunun 15 Kasım’da tamamlanması,

-Balalan- Yeniereköy Anayolunun 15 Kasım’da tamamlanması,

-Köy yolları projesinde yatay ve düşey trafik işaretlerinin yapılması eksik kalan banket dolgularının yapılması,

-Lefkoşa kuzey çevre yolunun katlı kavşak ile birlikte tamamlanması,

-Girne doğu çevre bölünmüş yol projesinin yeniden projelendirilmesi ve yapım programına alınması,

-Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun üstyapı yenileme, yatay düşey trafik işaretlerinin yeniden düzenlenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacı ile orta refüje oto korkuluk çakılması,

-Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kavşakların ve yolunun yapım programı içerisine alınması,

-Dipkarpaz manastır yolu projesinin 2022 yılı içerisinde tamamlanması,

-Ercan Yonca Kavşağı- İskele bölünmüş yol yapımı,

-Ercan Yonca Kavşağı bağlantısının iptal olan Değirmenlik Çatalköy güzergahından dolayı bağlantısının revize edilmesi ayrıca Sınırüstü köyü bölgesinden İskele – Çayırova yoluna bağlantısının da projelendirilip dâhil edilmesi ile birlikte ihale edilmesi,

-Lefkoşa Öğretmen Akademisi – Ercan Havalimanı bölünmüş yol yapımı,

-Boğaz – Dikmen katlı kavşak yapımı,

-Dörtyol katlı kavşağı ve St. Hilarion kavşağı düzenlemesi.”

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 09:11