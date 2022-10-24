Öfke kustu

Lefkoşa’da yaşanan ilginç olayda bir döşemecide çalışan 17 yaşındaki M.Ç. iş yerine ve patronuna zarar verdiği iddiasıyla tutuklandı.

Zanlının iş yerinde yatıp kalmasına izin vermediği için patronuna öfkelendiği; döşemeci dükkanına ait van aracın lastiklerini bıçakla kestiği, içerisinde foil kağıdı ile tuz ruhu koyduğu pet şişeleri işverenin evinin bahçesine attığı açıklandı.

Zanlının işyerinin duvarının dibinde ateş yakarak isten zarar görmesine yol açtığı da belirtildi. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, savunmasında ateşi ısınmak için yaktığını iddia etti. Zanlı, ayrıca çalıştığı yerin kendisine parasını tam ödemediğini ve işten durdurduğunu öne sürdü.

Bıçakla lastikleri kesti

Soruşturmayı yapan polis, olayın 22 Ekim 2022 tarihinde saat 02.45 sıralarında Küçük Kaymaklı’da meydana geldiğini söyledi. Polis, iş yerinde kalmasına izin vermediği gerekçesiyle patronuna kızan zanlının iş yerinin dış duvarının yanında ateş yaktığını söyledi. Polis, ateşten çıkan isler sonucu duvarın karardığını ifade etti.

Polis, zanlının daha sonra bıçak ile iş yerine ait van aracın öne ve arka lastiklerini yırtarak 6 bin TL hasar verdiğini açıkladı.

Polis memuru, iki adet pet şişeye tuz ruhu ve foil kağıdı koyan zanlının saldırı amaçlı hazırlamış olduğu karşımı patronunun evinin bahçesine attığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının tespit edilerek tutuklandığını, bıçağın tasarrufunda, saldırı silahı olarak kullanılan pet şişelerin ise işverenin bahçesinde bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğin, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Paramı eksik ödediler

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı ise ısınmak için ateş yaktığını iddia ederken, çalıştığı yerin kendisine parasını tam ödemediğini ve işten durdurduğunu öne sürdü.

Mahkeme, zanlının 17 yaşında olması nedeni ile sosyal hizmetlere haber verilmesine ve bir sonraki duruşmaya çıkarılacaksa sosyal hizmetler görevlileri ile getirilmesine emir vererek, bir günlük süreyi onayladı.