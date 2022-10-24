Failleri kaçırdı

Güzelyurt’ta 17 Ekim 2022 tarihinde Tamer ve Taner Öztaş kardeşlerin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Nevzat Volkan ile olaya karışan Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü aracıyla kaçırdığı tespit edilen Deniz Pala dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Deniz Pala’nın 17 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen katle teşebbüs suçuyla ilgili yakalandığını söyledi. Polis, zanlının olayda yer alan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ü cezadan kurtarmak için LZ 983 plakalı Toyota Auris model aracı ile kaçırdığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenen kamera görüntüleri olduğunu ve Deniz Pala’nın söz konusu şahıslar ile hangi güzergâhları izlediğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu?

Güzelyurt’ta bir kafede saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda kendilerine küfür edildiği gerekçesiyle Nevzat Volkan, Yılmaz Tip’in tasarrufunda bulunan tabancayı alarak Tamer ve Taner Öztaş kardeşlere ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu Taner Öztaş sağ bacağından, Tamer Öztaş’ın ise kasığından yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip, Evrim Şengül, Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir kısa sürede yakalanıp mahkemeye çıkarılmıştı.

Polis, olay yerinde 2 adet boş kovan ve bir adet mermi çekirdeği bulunarak emare olarak alındığını açıklamıştı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade eden polis, alınacak ifadeler ve incelenecekler kayıtlar olduğu için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmasını talep etmişti. 3 gün süren tutukluluğun ardından

Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir teminatla serbest kalırken, Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül hakkında geçtiğimiz Cuma günü 7 gün ek süre alınmıştı. Tamer ve Taner Öztaş kardeşlerin Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı, hayati tehlikeleri bulunmadığı ifade edilmişti.