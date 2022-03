Lefkoşa renklendi

Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle 21 Mart’ta yapılması planlanan ancak hava şartları nedeniyle ertelenen “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Gençlik Meclisi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle her yıl Down Sendromu Günü'nde düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” yürüyüş ve etkinliği saat 18.00’de Dereboyu trafik ışıklarında başladı.

“Lefkoşa +1 Farkla Farkında” sloganı ile düzenlenen yürüyüş sonrası Pronto çemberinde birbirinden özel sahne performansları yer aldı. Dj Burak, LTB Ritm’orkestra Ritim Performansı, Algım Özel Eğitim Dans Grubu, KKTC Jimnastik Federasyonu ve Algım Özel Eğitim iş birliğinde jimnastik gösterisi sunuldu.