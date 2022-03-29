Uzlaşı yolu aranacak

Ukrayna - Rusya arasındaki savaş sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Dmitro Kuleba, bugün İstanbul'da yapılacak müzakerelerden önce bir açıklama yaptı.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin müzakereler için çok net kırmızı çizgiler belirlediğini belirterek, "İnsan, toprak ya da egemenlik pazarlığı yapmıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Türkiye’de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim" dedi.

Bununla birlikte Rus heyeti, Ukrayna ile yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a gitti. Görüşmenin bugün saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

Irpin'in kontrolü Ukrayna güçlerine geçti

Öte yandan, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Irpin kentinin belediye başkanı Oleksandr Markushyn, Ukrayna kuvvetlerinin şehrin tam kontrolünü aldığını duyurdu.

Mariupol kentinin belediye başkanı sözcüsü ise, kentte kuşatmanın başından bu yana 5 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

'Belarus'tan seyir füzesi fırlatıldı' iddiası

Diğer taraftan, Ukrayna'nın Volın Bölge Valisi Yuriy Pogulayko, "Lutsk şehrindeki petrol deposunu vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı" iddiasında bulundu.

Telegram üzerinden açıklama yapan Pogulayko, Belarus'tan fırlatılan ve alçaktan uçan füzenin radara yakalanmadığını belirterek, kurtarma ekiplerinin füzenin düştüğü alanda çalıştığını, ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz kendilerine bilgi ulaşmadığını kaydetti.