Ucuzlama olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan KDV ile ilgili şunları söyledi:

“Yeme-içme sektöründe KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. İşletmelerde de bu durum geçerli olacak.

Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz.

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır.

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır.

Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz."

"Hayat pahalılığının üstünden geleceğiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Yaşadığımız sorunları görmezden gelmiyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere bugünkü sorunların üstesinden gelecek olan yine biziz.

Biz ülkemize ve milletimize aşığız. Dolayısıyla 2023 hedeflerimizle, 2053 misyonumuzla hazırız.

Türkiye'ye vesayetle, darbelerle, terör örgütleriyle, askeri tehditle, uluslararası dayatmalarla diz çöktüremeyenler son olarak ekonomimizi hedef aldılar. Sıkıntılarımız geçici, kazanımlarımız bakidir. Milletimizden sadece sabırlı olmalarını istiyoruz.”

