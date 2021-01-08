‘Herkesin başına gelebilir’

Çiğdem AYDIN

Girne’de hizmet veren Magic Touch Direktörü Özlem Özbekoğlu ile kızı Kayla’nın Coronavirüs testi pozitif çıktı. Tüm şirket çalışanları testten geçirilirken, Özbekoğlu, kızı ve temaslıları karantina oteline yerleştirildi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Özbekoğlu, kendisinin ve kızının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Test sonucu pozitif çıkana kadar herhangi bir belirti göstermediğini ancak kızının hafif ateşi olduğunu ifade eden Özbekoğlu, “Biz nereden ve nasıl bulaştık bile bilmiyoruz, hepimizin başına gelebilir. Herkes kendini korusun” ifadelerini kullandı. Özbekoğlu, tüm ailesinin, bazı çalışanlarının ve kızının birkaç arkadaşının temaslı olmasından dolayı karantinaya alındığını belirtti.

Nasıl bulaştı anlamadık

Özbekoğlu, sosyal medya paylaşımında şunları aktardı:

“Benim hiç semptomum yoktu, Kayla’nın hafif ateşi vardı tedbir amaçlı sevgili Doktor Özcan Hüdaverdi’nin yönlendirmesiyle Kayla’yı teste götürdüm. Gitmişken ben de yapayım dedim sonuç bu oldu. Tüm aile ve benimle birlikte merkez ofiste çalışan herkes, yakın birkaç arkadaşım ve Kayla’nın birkaç arkadaşı karantinaya alındı. Metin Erduran’ın laboratuvarında yapılan testlerin sonucu kısa sürede çıktı ve hepsinin test sonucu negatif çıktı. Erken farkındalık ve Metin Erduran abimin hızlı geri dönüşüyle bir eşiğinden döndük. Bellapais Merkez Ofisimiz 14 gün kapalı kalacak. Lefkoşa ile hiçbir temasım olmadığımdan onlar açıktır. Zeytinlik Sanayi Şubemiz ve hediyelik şubemizde hiçbir sıkıntı yok ancak Emin Seyitoğlu ve Saime Kayan’ın sonuçları negatif çıkmasına rağmen benle temaslı olmasından dolayı önümüzdeki hafta yarı randımanlı açılacak. Lütfen herkes tedbirli olsun. Biz nereden ve nasıl bulaştık bile bilmiyoruz. Sağlık sistemimiz bu kadarını kaldıramaz. Kapanır mıyız kapanmaz mıyız? Bilmem ama siz kapanın ve korunun lütfen. Belki Kayla okuldan, belki ben işyerinden bilemem. Bünye düşük olunca gelip yapışıyor işte. Sağlık her şeyden önemli sağlıkla kalın.”

“Hepimizin başına gelebilir” ifadesini kullanan Özbekoğlu, pandemi hastanesinde kendileriyle ilgilenen çalışanlara da teşekkür etti.