"Karantina şartları kötü"

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş ile eşi Ayşe Fevzi Göktaş Coronavirüse yakalandı. Göktaş çifti, Özok Öğrenci Yurdu’ndaki karantina merkezine yerleştirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Fevzi Göktaş, karantina merkezindeki şartların kötü olduğunu ifade etti. Kaldıkları yurtta kurallara uymayanların ve yurt şartlarının kötü olduğunu bildiren Göktaş, "Kurallara uymayanlara ceza da gelmiyor" diyerek, denetim eksikliğine dikkat çekti.

Yemeklerin de kötü olduğunu kaydeden Göktaş, "Bu hastalıkta iyi beslenmek şart da bu şartlarda imkansız" sözleriyle şikayetini aktardı.

Göktaş yaptığı paylaşımda şunları anlattı:

“Geçen Pazar günü yapılan PCR testim pozitif çıktığından Özok Öğrenci Yurdu Karantina Merkezindeyim... 5 günlük bir tedavi uygulanacak, inanın bu virüs çok kötü, Allah düşmanıma vermesin derler o kadar yani... Öğrenci yurdunda 4 duvar arasında geçirecek daha çok günüm var... Eşimin önceki gün yapılan PCR testi de maalesef pozitif çıktı. Tek tesellim aynı odada olmamızdır. Sanırım birbirimizden destek alarak bu kötü günleri daha da çabuk atlatacağız. Buradaki yaşam iyi demek isterdim ama bunu söylemem imkânsız. Kurallara uymayan mı, odasından dışarıya çıkıp telefon görüşmesi yapanlar mı istersiniz… Kurallara uymayanlara 8 bin 500 TL ceza varmış ama kimse bu kurallara uymuyor, uymayanlara da ceza gelmiyor... Yemekler derseniz inanılmaz; karbonhidrat ağırlıklı, çorba, pilav, bol acılı patates yahnisi içinde bir parça havuç ve suda yüzen et parçası. Sabah kahvaltısında kızarmış patates, suyu çekilmiş salatalık, pazarda bulup almayacağınız domatesler. Bu hastalıkta iyi beslenmek şart da bu şartlarda imkansız ekstra yemek isterseniz de Özok kantininden belirli saatlerde sipariş verebilirsiniz birileri zengin olsun diye. Ara öğün diye bir şey de yok. Dışarıda size yemek getirecek birisi yoksa yandınız demektir. Bol sıvı tüketin deyip günde 1,5 litre su verip yine sizi kantine yönlendirmeler var. Burada olduğum sürede arayan soran, istemediğimiz kadar meyve, su ihtiyacımız olan her şeyi getiren arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Kısacası sevgili arkadaşlarım kendinizi çok iyi koruyun, maske mesafe hijyen kurallarına uyunuz. Hayat ihmale gelmez, aldığınız nefesin kıymetini bilin. Sağlık dolu günlerde yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz seviliyorsunuz.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 11:25