Kuzeyde 25, güneyde 427 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 25, Güney Kıbrıs’ta ise 427 yeni vaka tespit edildi, iki kişi hayatını kaybetti.

Kuzeydeki vakalardan 9’u Lefkoşa, 12’si Girne, 1’i Mağusa, 1’i Güzelyurt bölgesinde tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 2 bin 703 test yapıldığını ve 19’u yerel, 25 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi. Pilli, 18 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünkü Covid-19 sonuçlarıyla ilgili açıklamasında, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini belirtti. Pilli, 4 kişinin, daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 19 kişinin ise yerel vaka olduğunu duyurdu.

Vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu da bildiren Pilli, 2 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

Pilli’nin açıkladığı verilere göre; bugüne kadar ülkede yapılan toplam test sayısı 343 bin 854’e, testi pozitif çıkan toplam kişi sayısı da bin 735’e yükseldi.

Şimdiye kadar bin 456 kişi iyileşip taburcu edilirken 270 kişinin ise tedavisi sürüyor. Bir hasta yoğun bakımda tedavi görürken pandemi merkezinde 47, pandemi otellerinde takip edilen hasta sayısı ise 222.

KKTC’de bugüne kadar Covid-19’dan 9 kişi yaşamını yitirdi.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 2 kişi daha Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, 427 yeni vaka tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin, 79 yaşında bir kadın ile 63 yaşındaki bir adam olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam can kaybı 140’a ulaşırken, toplam vaka sayısı 26 bini geçti. Son 24 saatte tespit edilenlerle birlikte vaka sayısı 26 bin 208 oldu.

Türkiye’de 12 bin 171 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 yeni tip Coronavirüs testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı

2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.